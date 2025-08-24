¿Problemas para Rauw Alejandro? Reclaman presunto uso no autorizado de reguetón clásico

Suscríbete a nuestros canales

Aunque es uno de los artistas más exitosos de la música urbana, Rauw Alejandro se suma a la lista de cantantes que han tenido que enfrentarse a demandas por derechos de autor. El puertorriqueño es acusado de usar material musical sin autorización en su disco Saturno lanzado en 2022.

Las canciones en disputa

Según la demanda presentada el 21 de agosto por BM Records y reportada por Billboard Latino, varias pistas del álbum contienen samples de DJ Playero que, presuntamente, fueron utilizadas sin licencia. Entre los temas señalados se encuentran: “De Carolina” que incorpora fragmentos de “La gente sabe”, “Panties y Brasieres” con partes de “Camuflash”, “Dejau’” que incluye extractos de “Sigan bailando”, y “Punto 40” que utiliza elementos de “Tengo una punto 40”. BM Records sostiene que estas incorporaciones se hicieron sin el permiso correspondiente y que la explotación continua del disco infringe los derechos de autor de Playero por lo que solicitan 150,000 dólares por cada canción.

Empresas y reclamo económico

La denuncia no solo apunta a Rauw Alejandro, sino también a Sony Music Latin y al sello independiente Duars Entertainment, responsables de la publicación de Saturno.

Curiosamente, DJ Playero aparece acreditado en varias de las canciones y promovió el álbum en sus redes sociales al momento de su lanzamiento. Sin embargo, ni el artista, ni Playero ni sus representantes han confirmado si existió alguna autorización directa. Esto sugiere que el conflicto podría no ser con Rauw Alejandro, sino entre BM Records y el productor sobre quién tiene derecho a licenciar el material original.

Precedentes recientes

La situación recuerda el caso de Bad Bunny, quien en 2021 también fue demandado por BM Records por el tema Safaera, donde se alegaba el uso de samples de Playero sin licencia. En esa ocasión, Playero se deslindó y celebró que su música sonara en un éxito global. El caso concluyó en 2023 con un acuerdo entre Bad Bunny y BM Records, dejando un precedente de negociación en este tipo de conflictos legales.

