¿Realidad o IA? La foto viral de Miley Cyrus que está generando debate

La fotografía, compartida inicialmente en redes sociales, muestra a Miley Cyrus con rasgos alterados digitalmente, llevando a muchos seguidores a cuestionar su autenticidad. Comentarios como "¿Es AI?" o "Parece un zombie" inundaron publicaciones, destacando la confusión inicial. La imagen, que sugiere ser parte de una campaña para Gucci en 2025, fue rápidamente difundida por perfiles de farándula, aunque sin confirmación oficial de la marca o la artista.

Expertos en diseño digital señalan que la imagen presenta rasgos típicos de alteraciones con IA, como proporciones faciales distorsionadas y texturas de piel inusuales. Esto refleja una tendencia creciente en la industria de la moda: usar tecnología para crear contenidos impactantes, pero que a veces borran la identidad real de los celebridades. Gucci aún no se pronuncia sobre la legitimidad de la foto, aunque su historial con Cyrus incluye campañas previas auténticas, como Flora Gorgeous Orchid.

Reacciones y consecuencias

La viralización de la foto ha generado debates sobre la ética en el uso de IA en publicidad. Seguidores de Cyrus expresaron preocupación por la distorsión de su imagen, mientras que otros defendieron la creatividad digital. La discusión también resalta cómo la desinformación visual puede afectar la percepción de las marcas y celebridades.



Este incidente refleja un desafío para la moda y el entretenimiento: equilibrar la innovación tecnológica con la autenticidad.



