Wendy Guevara opina sobre Christian Nodal: el comentario de la conductora causa revuelo

Desde su podcast junto a Nicola Porcella, Wendy Guevara se pronunció sobre la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha generando inmediato revuelo mediático. "A mí me cae muy bien", declaró la influencer en clara defensa del cantante, contrastando con las críticas generalizadas hacia su controversial participación en La Saga. La también ganadora de La Casa de los Famosos México mostró su característica autenticidad al posicionarse del lado de Nodal, recordando que ella misma ha enfrentado juicios públicos por su identidad de género y carrera artística.

Guevara narró con lujo de detalles su encuentro con Pepe y Ángela Aguilar durante los ensayos de Premios Lo Nuestro 2025, donde fue entrevistadora. "El señor fue y me saludó. Y me saludó ella y me gritó 'hola, me encantas'", reveló sobre el momento en que la dinastía musical se acercó espontáneamente a saludarla. La experiencia desmiente rumores previos sobre un supuesto desaire de los Aguilar, que Wendy atribuyó a chismes malintencionados: "Hicieron un chisme", aclaró sobre los comentarios que sugerían falta de cortesía por parte del patriarca.

Durante la transmisión oficial, Wendy ejerció su rol de entrevistadora con estricto profesionalismo hacia la familia Aguilar. "Yo lo saludé con respeto al señor", explicó sobre su interacción con Pepe Aguilar, destacando la reciprocidad en el trato cordial. Su relato contradice versiones previas circulantes en redes sociales, subrayando la educación y calidez de ambos artistas. Medios como TVyNovelas confirmaron que la influencer sigue protocolos estrictos en eventos formales, prefiriendo saludos formales con figuras de mayor trayectoria para mantener el decoro profesional.

Impacto mediático y trayectoria ascendente

La revelación fortalece el perfil periodístico de Guevara, quien tras ganar La Casa de los Famosos en 2023 ha expandido su carrera hacia la conducción. Su podcast con Nicola Porcella se consolida como plataforma de declaraciones . Mientras tanto, People en Español confirma que Wendy prepara su incursión en televisión estadounidense como coanfitriona del show Desiguales junto a Adamari López, marcando su consolidación como multimedia personality tras haber iniciado como viral sensation con "Las Perdidas".

