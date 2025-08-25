¡Triunfa el amor! Un venezolano lleva al altar a reconocida actriz mexicana

Suscríbete a nuestros canales

Natalia Juárez, reconocida actriz mexicana, sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con Michele Libretti a través de Instagram. Las imágenes muestran un escenario de ensueño: una playa al atardecer con un arcoíris adornando el cielo, capturando el instante en el que su pareja se arrodilló para entregarle el anillo. La publicación incluyó el mensaje: “Después de 473.040.000 segundos juntos… She said yes! Qué emoción seguir compartiendo la vida contigo”. La noticia generó inmediatas felicitaciones de fanáticos y personalidades del espectáculo, consolidando a la pareja como una de las más queridas en redes sociales.

Desde hace varios años, Natalia Juárez y Michele Libretti han sido una pareja popular en plataformas digitales, compartiendo momentos cotidianos y colaboraciones creativas. Aunque no se tiene una fecha exacta de inicio de su relación, en 2021 decidieron mudarse juntos a la Ciudad de México, fortaleciendo su vínculo. Michele, de origen venezolano, es empresario y mantiene un perfil bajo, aunque ha incursionado en el mundo del streaming a través de Twitch. La pareja ha sabido equilibrar su exposición pública con la privacidad.

La trayectoria de Natalia Juárez

Natalia Juárez, de 30 años, inició su carrera artística con el icónico papel de Simoneta en la telenovela infantil ¡Vivan los niños! (2002), que la catapultó a la fama. Participó en producciones como Mujer de madera (2004), Un gancho al corazón (2008) y Lo que la vida me robó (2013). En los últimos años, se reinventó como creadora de contenido digital, compartiendo videos de comedia con situaciones cotidianas y humor. Michele Libretti ha sido parte clave de esta faceta, apareciendo en sus publicaciones y fortaleciendo la complicidad de la pareja, lo que ha ampliado su influencia en el entretenimiento digital.

El compromiso marca un nuevo capítulo en la vida de Natalia y Michele, aunque la actriz no ha revelado detalles sobre la fecha de la boda. Sus seguidores esperan ansiosos actualizaciones, especialmente considerando que 2025 se perfila como un año de bodas destacadas en el mundo de las celebridades, como las de Selena Gomez y Benny Blanco o Lady Gaga y Michael Polansky.

