¡Drama familiar! Pepe Aguilar es criticado por uno de sus hijos tras polémicas declaraciones en su última entrevista

La más reciente entrevista entre Pepe Aguilar y Pati Chapoy se convirtió en un baúl de revelaciones familiares, heridas abiertas y respuestas incendiarias. El reconocido cantante mexicano habló sin filtros sobre el distanciamiento con su hijo Emiliano, y la entrevista tomó un giro dramático cuando se refirió al pasado con la madre del joven.

Según Aguilar, hace más de tres décadas, la madre de Emiliano "se llevó al niño, los muebles y el coche", dejándolo prácticamente en blanco. “No estoy acusando a nadie”, dijo entre risas, pero enfatizó en que tuvo que comenzar prácticamente desde cero y aseguró que desde entonces aunque tuvo intentos por acercarse a su hijo no lo consiguió.

"No voy a permitir que nadie hable mal de ella"

Emiliano Aguilar no se quedó callado. Desde su cuenta de Instagram, publicó un fragmento de la entrevista y acompañó el video con un mensaje contundente:

"Mi jefa se la rifó, gracias a ella soy como soy y no voy a dejar que nadie hable mal de ella jamás. Los trapos se lavan en la casa, no de esa pinche manera."

El joven dejó claro su apoyo absoluto a su madre y mostró indignación por lo que considera una versión sesgada y dañina de los hechos. Pero la cosa no terminó ahí.

En un segundo acto de defensa, Emiliano publicó un video reflexivo en el que cuestiona el poder mediático de su padre:

"¿Qué harían ustedes si alguien con poder en los medios habla mal de su mamá? Una mujer que está sola, que no se puede defender, y que no tiene una cámara para contestar. ¿Cómo se sentirían?"

La crítica no solo va dirigida al contenido de la entrevista, sino también al contexto en el que se dio. Emiliano denuncia que su madre ha sido señalada sin tener posibilidad de respuesta, y acusa a su padre de usar el altavoz mediático para reescribir la historia.

Un pasado que sigue pasando factura

Aunque Pepe intentó suavizar la conversación diciendo que no culpa a nadie y que aquello ocurrió hace 33 años, el tono y las insinuaciones fueron suficientes para abrir viejas heridas y generar una respuesta visceral.

