Fin de la polémica: conoce el veredicto sobre la denuncia de Beéle hacia su expareja

Un fallo de la Comisaría de Familia de la Comuna 16 de Medellín reconoció al cantante Beéle (Brandon de Jesús López Orozco) como víctima de violencia intrafamiliar por parte de su expareja Camila Andrea Rodríguez Ascanio. El documento judicial, emitido el jueves 21 de agosto de 2025, detalla que el artista sufrió "abuso emocional, psicológico, económico y físico" durante los últimos meses de relación. La decisión se tomó tras analizar informes psicológicos que certificaban afectaciones en la conducta del cantante, derivadas de tratos manipulativos por parte de Rodríguez.

El fallo identificó "un patrón claro de manipulación emocional, abuso psicológico y control financiero" por parte de la mujer, incluyendo tres episodios específicos de agresiones físicas. La justicia encontró evidencias de prácticas de gaslighting y desequilibrio en las dinámicas de poder dentro de la relación. Según el tribunal, las pruebas presentadas permitieron "analizar el impacto que esta relación ha tenido en la víctima y los posibles factores de riesgo a futuro", descartando simultáneamente las acusaciones que Rodríguez había formulado inicialmente contra el artista.

¿Cuáles son las medidas a tomar?

La justicia colombiana impuso medidas restrictivas contra Camila Rodríguez, prohibiéndole "hacer menciones públicas o privadas que conlleven a una afectación psicológica y/o patrimonial" hacia Beéle. Esto incluye la distribución de imágenes o videos que puedan afectar la intimidad del cantante. Adicionalmente, la mujer deberá asistir a terapia psicológica para el manejo de impulsos y emociones. Las medidas buscan proteger el buen nombre y la integridad del artista, quien había sido objeto de una campaña de desprestigio en redes sociales.

El fallo judicial ordenó a Rodríguez facilitar la comunicación del cantante con los hijos que comparten, incluyendo encuentros físicos sin la presencia de terceros y comunicación mediante llamadas o videollamadas según lo disponga Beéle. La resolución priorizó el bienestar de los menores y estableció mecanismos para garantizar una relación parental saludable. Este caso sienta un precedente significativo en el manejo judicial de violencia intrafamiliar hacia figuras públicas en Colombia, según destacaron medios especializados como Billboard Colombia.

