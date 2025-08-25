Arrestan y hospitalizan a Lil Nas X en Los Ángeles: esto es lo que se sabe

Suscríbete a nuestros canales

En la madrugada del jueves 21 de agosto, Lil Nas X fue arrestado en el barrio Studio City de Los Ángeles luego de que residentes reportaran su comportamiento errático mientras caminaba solo en calzoncillos y botas de vaquero. Agentes del Departamento de Policía local respondieron a las llamadas y, al llegar, el cantante de "Old Town Road" inició una agresión física contra ellos. Según un portavoz policial, el incidente culminó con su arresto a las 6:10 a.m. y su posterior hospitalización por una posible sobredosis.

Tras ser arrestado, Lil Nas X fue trasladado a un centro médico para recibir tratamiento por una presunta intoxicación. Después de ser dado de alta, fue procesado en la cárcel Van Nuys de California y acusado formalmente de un delito menor por agresión a un oficial. La revista People confirmó que el artista golpeó a uno de los agentes, lo que justificó el cargo. Hasta el momento, ni el rapero ni su equipo han emitido declaraciones sobre el suceso.

Antecedentes y reacciones

Este no es el primer incidente de salud reciente del artista. En abril de 2025, Lil Nas X sufrió una parálisis facial que compartió con sus seguidores en Instagram, donde mostró dificultades para mover el lado derecho de su rostro. Aunque borró el video posteriormente, se especuló que podría tratarse de parálisis de Bell o síndrome de Ramsay Hunt. El tabloide TMZ publicó un video del altercado reciente, mostrando al rapero desorientado en Ventura Boulevard, lo que avivó la preocupación entre sus fanáticos.

Lil Nas X, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, alcanzó la fama en 2019 con "Old Town Road", que se convirtió en un éxito global y le valió dos Grammy. En 2021, lanzó "Montero", un himno sobre libertad y aceptación LGBTQ+. En entrevistas recientes, ha hablado abiertamente sobre los desafíos de la fama y su necesidad de tomar pausas para cuidar su salud mental. Su audaz presencia en redes sociales, donde combina humor y crítica social, sigue consolidándolo como un icono cultural.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube