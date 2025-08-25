Apoyo internacional: Drake Bell pide votos para esta participante de “La Casa de los Famosos”

Suscríbete a nuestros canales

Drake Bell, el actor estadounidense conocido mundialmente por su papel en "Drake & Josh", intervino directamente en la dinámica de La Casa de los Famosos México al publicar un video de apoyo para Mariana Botas. En el clip, el cantante se mostró sonriente y relajado mientras decía: "Hola, Mariana. Soy Drake Bell, escuché que estás nominada. Te deseo lo mejor dentro de la casa. ¡Buena suerte! Todos vayan y voten por Mariana Botas". La publicación se viralizó en minutos, generando una oleada de reacciones en redes sociales y medios mexicanos.

Aunque Mariana había mencionado previamente dentro de la casa una salida a un antro con el cantante, Bell no había comentado públicamente sobre su relación hasta ahora. Su video no solo confirmó que se conocen, sino que demostró que mantienen una amistad cercana que traspasa fronteras. Este gesto fue interpretado por los fanáticos como una validación de los relatos de la actriz, que hasta entonces habían generado escepticismo entre algunos seguidores del programa.

Impacto en la competencia

La intervención de Bell llega en un momento crítico para Mariana Botas, quien enfrenta su segunda nominación y podría convertirse en la cuarta eliminada del reality. El apoyo internacional se suma a las campañas de sus compañeras del podcast "Envinadas" y de su equipo "Cuarto Día". Medios mexicanos reportaron que este respaldo inesperado podría inclinar la balanza a su favor, considerando que el reality alcanza audiencias masivas con peaks de hasta 15 millones de espectadores en eventos de eliminación.

Las redes sociales explotaron con memes, teorías y comentarios sobre el insólito apoyo. Muchos seguidores especularon que Bell podría visitar México para reunirse con Mariana una vez que salga del reality, mientras que otros destacaron cómo esta alianza internacional refresca la dinámica del programa. La producción de LCDLFM no ha comentado oficialmente sobre el hecho, pero fuentes cercanas sugieren que este tipo de apoyos externos están permitidos dentro de las reglas del concurso.

