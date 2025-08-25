El increíble momento que vivió un Uber con una de sus cantantes venezolanas favoritas: "No sabe que soy yo la que cantó esta canción"

Suscríbete a nuestros canales

Un conductor tuvo la noche más inesperada de su vida cuando aceptó realizar un viaje para un grupo de amigos en el cuál iba una de sus cantantes favoritas, aunque él no se haya percatado.

En plena ruta, el carro se llenó de gritos de emoción mientras coreaban 'Orión', Elena Rose, entre risas y complicidad con sus amigos, grabó el instante y escribió sobre el video que compartió en sus historias y luego en reel: “El pana del Uber no sabe que soy yo la que cantó esta canción. Qué palo”.

Cantar como una fan más

Sin revelar su identidad, la cantante prefirió vivir la experiencia como cualquier pasajera y disfrutó la energía del momento mientras el conductor seguía manejando cantando con entusiasmo sus canciones, sin imaginar que tenía a la autora de la canción en su propio auto.

Poco después sonó 'Carteras Chinas' y Elena lo describió con un mensaje prrciso “El mejor momento del mundo”. Minutos antes ya había escrito con emoción: “No sabeeee, lo amo, es la mejor noche de mi vida" y en la descripción del vídeo general dejo un breve mensaje:

“Te quiero, amigo del Uber, gracias por tenerme en tu playlist”.

Reacciones en los comentarios

La publicación no tardó en llenarse de mensajes. Un usuario le preguntó lo que muchos seguramente ya querían saber: “Dime que antes de bajarte le dijiste que eras tú”. A lo que Elena respondió: “jajajaja noooo pero mis amigos sí y nos tomamos una foto. Jajaja fue hermosoo el momento en serio”.

Otro usuario, más emotivo, le escribió: “Son los momentos que hacen que todo valga la pena, los que no te esperas... los bonitos”. Un comentario que refleja lo que muchos sintieron al ver el clip: la autenticidad de una artista disfrutando su música como una fan más.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube