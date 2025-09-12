¡Atención, missólogos! Las 10 candidatas con bandas más fuertes en el Miss Venezuela 2025

Suscríbete a nuestros canales

El próximo mes de diciembre de 2025, se llevará a cabo el Miss Venezuela, un concurso de belleza nacional que se celebra en el país anualmente desde el año 1952, y en las últimas horas la Organización del evento liderada por Nina Sicilia, llevó a cabo la imposición de bandas a sus candidatas de este año, quienes buscarán quedarse con el título que actualmente posee Stephany Abasali.

Aunque el certamen de belleza nacional no es quien elige a sus candidatas favoritas, el público, los internautas y los expertos en el tema como los missólogos, son quienes se encargan de informar sobre aquellas misses que han generado mayor atención y que son mencionadas frecuentemente como fuertes competidoras.

Top 10 de las candidatas con las bandas de más peso en el Miss Venezuela 2025

Clara Vegas, quien obtuvo la banda de Miss Miranda, es una de las candidatas más mencionadas entre las favoritas, debido a su porte, estatura y personalidad. Sin embargo, todo va a depender de su desempeño en la noche final.

Andrea Molina, quien en la noche del jueves se quedó con la banda de Miss Distrito Capital, se considera una de las más fuertes y se une a las destacadas gracias a que es la ganadora de la banda de su estado.

Gabriela Villegas, representante de la banda del estado Monagas, se encuentra en este top, gracias a los elogios recibidos por los internautas debido a su indiscutible belleza y elegancia.

Milena Soto, quien se quedó con la banda de Miss Mérida, ha llamado la atención de los expertos y el público por su altura y se le considera una competidora imponente con mucho que ofrecer.

Mística Núñez, conocida como Miss Falcón, se encuentra en la lista gracias a su rostro armonioso y una pasarela elegante digna de una reina.

María Laura Evangelista, quien obtuvo la banda de Miss Amazonas, ha demostrado un gran desempeño en el concurso y la ha llevado a perfilarse como una de las máximas favoritas.

Rosángel Mundaraín, Miss Sucre, ha llamado la atención de varios internautas debido a su estilo único y su personalidad.

Liuva Hernández, concursando como Miss Anzoátegui, no es considerada la favorita para algunos missólogos. Sin embargo, otros consideran que la modelo podría dar una buena pelea gracias a su porte elegante.

Fabiola Marín, quien lleva la banda de Miss Cojedes, es considerada como una de las candidatas con potencial de evolución y que sin duda podría dar una buena pelea para quedarse con la corona del Miss Venezuela 2025.

Valentina Martínez, Miss Dependencias Federales, se encuentra en la lista de las favoritas debido a que es descrita como camaleónica y con un encanto particular.

Las 25 candidatas y los estados que representan

Miss Amazonas: María Evangelista Alayon Miss Anzoátegui: Liuva Hernández Miss Apure: Silvia Maestre Miss Aragua: Estefanía Díaz Miss Barinas: Anabelly Ojeda Miss Bolívar: Yosdany Navarro Miss Carabobo: Auri López Miss Cojedes: Fabiola Marín Miss Delta Amacuro: Kelly Maita Miss Dependencia Federales: Valentina Martínez Miss Distrito Caiptal: Andrea Molina Miss Falcón: Mística Núñez Miss Guárico: Johanna Aponte Miss Lara: Stephania Torellas Miss La Guaira: Génesis Núñez Miss Mérida: Milena Soto Miss Miranda: Clara Vegas Miss Monagas: Gabriela Villegas Miss Nueva Esparta: Yelimar Fonseca Miss Portuguesa: Génesis Mendoza Miss Sucre: Rosangel Mundarain Miss Táchira: Valeria del Amor Miss Trujillo: Daniela Sandoval Miss Yaracuy: Gabriela de la Cruz Miss Zulia: Valeria di Martino

