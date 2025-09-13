¡Inesperado! La última voluntad de Giorgio Armani: ¿Continuará su legado en pie?

Suscríbete a nuestros canales

Tras la muerte del reconocido diseñador de modas italiano, Giorgio Armani, finalmente se reveló el testamento de quien no deja herederos directos, pero si estrictas instrucciones para mantener su legado en pie.

De acuerdo con diversos medios especializados, el diseñador además de tener un imperio valorado en más de 11.000 millones de dólares, incluye una gran colección de diversas propiedades como yates, obras de arte y más.

La última voluntad de Giorgio Armani

En este sentido, señalan que una semana después de la muerte de Armani, revelaron el testamento que firmó el pasado 15 de marzo del presente año, según lo indicó una notaría de Milán, en Italia.

Aunque no tuvo hijos, mantuvo una relación bastante cercana con sus sobrinas Silvana y Roberta Armani, al igual que con su sobrino Andrea Camerana.

Por este motivo, sus sobrinos junto a su mano derecha y compañero de vida de los últimos 20 años, Pantaleo "Leo" Dell'Orco, son los herederos del legado que deja atrás el diseñador italiano.

¿Quién gestionará Giorgio Armani S. P. A.?

Reza el testamento de Armani, que su conglomerado tendrá que abrirse al recibir capital externo o meterse en la bolsa, medida que el diseñador en vida rechazó implementar en muchas ocasiones, pese a recibir múltiples ofertas de compra o inversión.

Cabe destacar que el último documento del diseñador no permite mucha improvisación, ya que dejó estrictas instrucciones para que se mantenga en pie su legado de más cinco décadas.

Por este motivo, la Fundación Giorgio Armani, manejada por 'Leo' Dell'Orco, será la encargada de gestionar y proteger el imperio que dejó el reconocido diseñador.

Para ello la fundación deberá asegurar la continuidad de la marca con el mismo nivel de excelencia que tuvo durante la vida de Armani.

Esta gestión incluye los hoteles, restaurantes y clubes que son propiedad de Giorgio Armani S.P.A.

¿Venderán Giorgio Armani S.P.A.?

De acuerdo con las instrucciones del testamento de Armani, los herederos tienen que vender un 15% de las acciones de la compañía durante los próximos 18 meses.

Esta venta de acciones sería la primera ya que la segunda será de entre el 30% y 54.9% entre los próximos 3 a 5 años al mismo comprador de la primera transacción.

Cabe destacar que Armani no permitirá que cualquiera compre su conglomerado, dejo instrucciones que solo podría ser vendido a tres conglomerados específicos, como lo son:

LVMH (propietaria de Louis Vuitton, Dior, entre otras)

(propietaria de Louis Vuitton, Dior, entre otras) L’Oréal , líder de la cosmética y propietario de marcas como Lancôme o Yves Saint Laurent Beauty

, líder de la cosmética y propietario de marcas como Lancôme o Yves Saint Laurent Beauty EssilorLuxottica, líder mundial en óptica, con quien Armani ya mantiene acuerdos de licencias para gafas.

En caso de no cumplir con la venta de estas acciones, la empresa deberá ingresar y comenzar a cotizar en la bolsa de modo que puedan incrementar el capital de la misma, aunque estaría bajo el escrutinio de inversores de la bolsa.

