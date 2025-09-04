Luto en la moda: aquí falleció el legendario diseñador italiano Giorgio Armani

Suscríbete a nuestros canales

Italia y la industria del lujo internacional se tiñeron de luto con la confirmación de la muerte de Giorgio Armani, ocurrida en su residencia de Milán a los 91 años. El creador, cuya firma se convirtió en sinónimo de sobriedad, elegancia y modernidad, llevaba meses delicado de salud y ya se había ausentado de los desfiles de junio, una ausencia que alarmó al sector que lo consideraba incansable.

El genio detrás de un imperio

Apodado “Re Giorgio”, Armani fue mucho más que un diseñador: era un perfeccionista capaz de intervenir en cada detalle de sus pasarelas, desde la caída de una prenda hasta el peinado de las modelos. Con una visión revolucionaria, redefinió el traje masculino al despojarlo de rigidez y trasladó esa estética minimalista también a la moda femenina. Su marca, fundada en 1975, llegó a facturar miles de millones de euros anuales y se expandió a perfumes, accesorios, hoteles y hasta restaurantes, consolidándose como un auténtico imperio del estilo.

El adiós a un símbolo cultural

La noticia de su fallecimiento no solo conmueve al mundo de la moda, sino también a la cultura italiana, que ve partir a uno de sus grandes embajadores globales. Armani estaba preparando la celebración del 50.º aniversario de su casa en la próxima Semana de la Moda de Milán, un homenaje que ya no verá materializado. En su honor, se instalará una capilla ardiente pública en la capital lombarda, mientras que la familia ha dispuesto un funeral privado.

¿Quién fue Giorgio Armani?

Nacido en Piacenza en 1934, Armani inició su carrera en el diseño después de trabajar como escaparatista y asistente en la casa Nino Cerruti. Desde allí comenzó un camino que lo llevó a convertirse en el diseñador italiano más influyente del siglo XX. Fue pionero en vestir a Hollywood y su nombre se asoció a estrellas de cine, alfombras rojas y a una estética que conjugaba lujo con comodidad. Su legado permanecerá en cada colección, en cada silueta fluida y en cada prenda que llevó su sello inconfundible.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube