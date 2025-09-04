Armani: la pasarela eterna que vistió a modelos de élite y a las estrellas de Hollywood

Suscríbete a nuestros canales

Hablar de Giorgio Armani es hablar de un estilo que nunca necesitó excesos para brillar, con su visión minimalista y atemporal, el diseñador italiano cambió la manera en que el mundo entendía la moda: simplificó el traje masculino hasta volverlo moderno, dio a la mujer un poder sutil, pero arrollador con la sastrería, y convirtió a la alfombra roja en una extensión de su pasarela.

Sus colecciones fueron transitadas por supermodelos que marcaron época y sus vestidos se convirtieron en segundos de gloria para celebridades en noches que quedaron para la historia.

Sus modelos en pasarela

Anastassia Khozissova se convirtió casi en hija adoptiva de la casa. Tras debutar en Milán 1999, fue elegida repetidamente para abrir desfiles. En Armani Privé primavera–verano 2004, apareció con un traje blanco monocromático que capturaba la esencia de pureza minimalista con la que Armani definió una era.

La neerlandesa Maartje Verhoef encarnó la nueva generación. En la colección otoño–invierno 2017, desfiló con un traje de terciopelo azul marino, ajustado y sobrio, que reafirmaba la capacidad del diseñador de actualizar el clásico masculino para las mujeres contemporáneas.

Iris Strubegger, austríaca, llevó el sello de Armani Collezioni desde 2003. Su look más recordado, un abrigo negro de líneas limpias en el otoño 2009, marcó la madurez de una línea pensada para la mujer cosmopolita.

Shiraz Tal, modelo israelí, aportó frescura a la línea joven Armani Exchange. En la primavera–verano de 1997 lució un conjunto de lino blanco y top minimalista, adelantando el estilo relajado que hoy llamaríamos resort wear.

Modelos latinoamericanos y venezolanos que dejaron huella

Francisco Lachowski, figura recurrente en las pasarelas de Armani, destacando por su versatilidad en colecciones de alta costura y prêt-à-porter. Su presencia marcó la elegancia masculina contemporánea.

Evandro Soldati, con su imagen viril y refinada, ha desfilado en múltiples colecciones, incluyendo Armani Jeans, consolidándose como uno de los modelos brasileños más reconocidos.

La brasileña Karoline Amaral se convirtió en una de las favoritas para Emporio Armani, recorriendo más de cien pasarelas internacionales y aportando sobriedad y profesionalismo.

Deive Garcés, conocido como "el Adonis del siglo XXI", el venezolano representó a Armani en pasarelas internacionales tras su victoria en Manhunt Internacional 2002, mostrando la fuerza de los modelos venezolanos en la moda global.

El venezolano Enrique Palacios: ha desfilado en campañas de Armani Code y en pasarelas de la marca, sumándose a la tradición de modelos latinoamericanos que conquistan Milán y otras capitales de la moda.

Estrellas que han vestido la marca

Diane Keaton inauguró la relación de Armani con el cine en los Oscar de 1978, luciendo un traje sastre masculino que rompió con la tradición de vestidos largos y joyas.

En los Globos de Oro de 1990, Julia Roberts consolidó la revolución: su traje oversize con corbata de Armani simbolizó la apropiación femenina del poder masculino.

Jodie Foster, con un vestido columna azul marino de Armani Privé en los Oscar de 1992, mostró que el minimalismo podía convertirse en un emblema de sofisticación.

Beyoncé dejó su huella en los Oscar 2007 con un vestido verde esmeralda bordado con cristales de Armani Privé, combinando glamour y modernidad.

Katie Holmes, en su boda de 2006 con Tom Cruise, vistió un diseño exclusivo de encaje marfil con hombros descubiertos y cola larga, demostrando que Armani podía brillar también en momentos íntimos.

Lady Gaga, en los Grammy 2010, impactó con un vestido lilas metálico de Armani Privé, con estructuras circulares que desafiaban la forma tradicional.

Cate Blanchett, en Cannes 2018, lució un vestido negro bordado en lentejuelas de Armani Privé, demostrando la perfección de la simplicidad y el brillo.

En los Grammy 2025, Raye destacó con un vestido negro con incrustaciones de cristal, mientras que St. Vincent recuperó una chaqueta satinada de los 90, recordando que Armani sigue vigente y adaptable a nuevas generaciones.

Cada modelo que desfiló y cada celebridad que vistió sus creaciones ayudaron a construir un lenguaje que define décadas, donde la sobriedad se convierte en poder y la elegancia nunca pasa de moda.

