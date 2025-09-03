¿Qué ha sido de la vida de Mario Cimarro?: así vive el inolvidable galán de Pasión de Gavilanes

Suscríbete a nuestros canales

Hablar de telenovelas en los años 2000 es hablar de Mario Cimarro. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva gracias a papeles protagónicos en Pasión de gavilanes, Gata salvaje y El cuerpo del deseo. Con su melena rebelde y un carisma magnético, Cimarro se convirtió en el “galán eterno” de las pantallas, generando audiencias millonarias y un fervor que cruzó fronteras.

Sin embargo, lo que parecía ser una carrera ascendente sufrió un quiebre inesperado. Diferencias con productores, especialmente con Telemundo, dejaron a Cimarro fuera de nuevos proyectos televisivos, y desde entonces su presencia en las telenovelas fue disminuyendo hasta volverse esporádica.

Del set a la vida privada

Tras años de éxito, Cimarro optó por priorizar su vida personal. Se estableció en Los Ángeles, Estados Unidos, donde ha mantenido un perfil bajo. En lugar de sets y cámaras, sus seguidores lo ven en motocicletas, rodeado de paisajes naturales o compartiendo poemas y reflexiones en redes sociales.

Lejos de los reflectores, el actor cubano decidió enfocarse en un rol más íntimo: el de hijo y padre. En 2021 reveló que su madre padecía Alzheimer y que dedicaba gran parte de su tiempo a cuidarla, un gesto que conmovió a sus fanáticos, quienes lo apoyaron en esta etapa difícil.

La faceta familiar: un nuevo comienzo

El mayor giro en su vida llegó en agosto de 2022 con el nacimiento de su hija Briana, fruto de su relación con la modelo eslovaca Bronislava Gregušová. A sus 51 años, Cimarro celebró con entusiasmo su paternidad, compartiendo fotos de la bebé y describiendo el momento como “la bendición más grande”.

La llegada de Briana le dio un nuevo sentido a su vida, alejándolo todavía más del ruido mediático. En redes sociales, Mario aparece como un padre orgulloso, disfrutando de esta nueva etapa que muchos consideran su “verdadera novela de amor”.

Rumores, vetos y silencios

Parte de la intriga alrededor de Cimarro ha sido su relación con Telemundo. El actor denunció en el pasado que la cadena lo habría marginado por apoyar a un compañero que reclamaba mejores condiciones laborales. Ese episodio marcó su salida de varios proyectos y lo dejó en una especie de limbo profesional.

Aunque nunca confirmó un retiro oficial, Cimarro no volvió a protagonizar telenovelas del calibre de sus primeros éxitos. Para algunos críticos, fue un actor talentoso al que las disputas con la industria le pasaron factura; para otros, simplemente eligió otra manera de vivir la fama.

La imagen de galán, intacta

A sus 52 años, el actor conserva el atractivo físico que lo convirtió en símbolo televisivo. Fotografías recientes demuestran que su estilo sigue intacto, y no faltan los comentarios de fans que lo califican como “eternamente joven”. Esta vigencia estética ha alimentado rumores de un posible regreso a las pantallas, aunque él no ha confirmado proyectos concretos.

Entre la nostalgia y la reinvención

Hoy, Mario Cimarro se mueve entre dos mundos: la nostalgia de quienes lo recuerdan como el Juan Reyes de Pasión de gavilanes y la serenidad de un hombre que ha encontrado plenitud fuera de los sets. Sus redes sociales se han convertido en la principal ventana de conexión con sus seguidores, quienes esperan ansiosos un nuevo proyecto que lo traiga de vuelta al estrellato.

