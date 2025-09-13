El éxito de Lady Gaga: cómo conquistó los VMAs 2025 y se convirtió en Artista del Año

Suscríbete a nuestros canales

Lady Gaga llegó a la ceremonia de los MTV Video Music Awards como favorita absoluta y cumplió con las expectativas. La cantante, que acumulaba 12 nominaciones, salió de la gala celebrada en el UBS Arena de Long Island con varios galardones en la mano, incluido el de Artista del Año, una de las categorías más importantes de la premiación.

Entre los reconocimientos también figuró el de Mejor Colaboración gracias a su tema junto a Bruno Mars, “Die With a Smile”.

Mayhem: el regreso al dance-pop que conquistó al público

Publicado en marzo de 2025, Mayhem representa el séptimo proyecto discográfico de Gaga y un retorno al sonido que la lanzó al estrellato: la electrónica y el dance-pop. Para muchos especialistas, este álbum funciona como un reinicio creativo, donde la artista combina lo mejor de su identidad sonora inicial con una producción pensada para el streaming y la radio global.

“Die With a Smile”: el hit que arrasó en las listas

El dueto con Bruno Mars se convirtió en el tema insignia de esta etapa. Desde su lanzamiento, “Die With a Smile” escaló rápidamente en los charts, debutando en posiciones altas del Billboard Hot 100 y llegando al número 1 en enero de 2025. Su permanencia durante semanas en los primeros lugares la consolidó como una de las canciones más escuchadas del año, con cifras millonarias en plataformas de streaming.

Medios especializados destacaron cómo la química artística entre Gaga y Mars impulsó un sencillo que ya es considerado un himno global.

Un Emmy que alimenta el sueño del EGOT

Más allá de la música pop, Lady Gaga logró otro hito en 2025 al obtener un Sports Emmy por la dirección musical de “Hold My Hand”, pieza interpretada en los eventos previos al Super Bowl LIX. Este reconocimiento la coloca un paso más cerca de alcanzar el prestigioso estatus de EGOT, reservado para quienes conquistan los cuatro premios más importantes del entretenimiento: Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Una carrera en constante transformación

Desde sus inicios con The Fame (2008), donde irrumpió en la industria con temas como “Just Dance” y “Poker Face”, Gaga se ha caracterizado por reinventarse. Su paso al cine con A Star Is Born (2018) le valió un Oscar por la inolvidable “Shallow” y consolidó su versatilidad artística.

Ahora, con Mayhem, una avalancha de premios y la proyección internacional intacta, confirma que cada etapa de su trayectoria responde a un proceso de evolución artística y personal.

Estrategia de escenarios: residencias y shows selectivos

En vez de emprender una gira mundial extensa como en ciclos pasados, la cantante ha optado por una fórmula híbrida en 2025: presentaciones puntuales en recintos icónicos como el Madison Square Garden, residencias en ciudades estratégicas y actuaciones televisivas o pregrabadas. Esta dinámica le permite mantener presencia mediática y al mismo tiempo controlar cada detalle de su propuesta escénica.

Crítica y legado en la era Mayhem

La prensa especializada coincide en que Mayhem reafirma la capacidad de Lady Gaga para estar en el centro del debate musical contemporáneo. Críticos han resaltado la coherencia entre el concepto visual y sonoro del álbum, mientras que su cadena de triunfos en 2025, encabezada por los VMAs y el Emmy, fortalece la imagen de una artista que nunca deja de reinventarse y de influir en la cultura pop mundial.

