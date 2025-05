Lasso revela detalles de su vida amorosa en México: “He tenido solo dos novias”

Suscríbete a nuestros canales

Durante una entrevista en el programa Enviadas, transmitido por YouTube, el cantante venezolano Lasso habló con naturalidad sobre su vida sentimental desde que se mudó a México. Cuando una de las panelistas le preguntó si ha tenido varias novias desde su llegada al país, él respondió sin rodeos: “He tenido desde que llegué a México dos nada más, dos de larga data, me gusta tener novia de larga duración. O sea, no soy de la locura así de ‘ahh estoy borracho’. ¡No! Borracho sí, pero no locura. Soy súper serio, me gusta ver películas en mi casa”.

La presentadora le hizo una pregunta directa: “¿Y las dos han sido mexicanas?” a lo que Lasso respondió entre risas: “No, las dos venezolanas de hecho”. Y agrego: “Las dos importadas”.

El artista explicó que una de esas relaciones fue con Sheril, su exnovia, quien lo acompañó en su mudanza a México: “Mi ex vino conmigo y vivimos juntos acá durante lo que duró. Ella feliz de la vida porque México es la meca del entretenimiento. De hecho, le fue muy bien, estuvo en La Casa de las Flores”.

Sobre la convivencia, Lasso comentó que se llevaban de maravilla: “Los dos éramos de pelear muy poco, discutir muy poco. Entonces sí, nos llevamos muy bien, claro que sí”.

Con su característico sentido del humor, Lasso dejó claro que, aunque su carrera florece en México, sus gustos en el amor siguen siendo las venezolanas, aunque tal vez se deba a lo mismo de que no busca socializar mucho.

