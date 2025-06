Chepa Candela: Hijos de Rubby Pérez llegaron a suelo venezolano y fueron recibidos por todo lo alto

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Con los buenos días!!! Yyyy hoy viernes de aroma (¡Upa, cachete!), nuevamente les doy la bienvenida a la sección más chévere de este vibrante y colorido “niuspeiper”, que desde hace más de cuatro décadas (¡una pelusa!) los pone “face to face” con el acontecer farandulero…

Molly Isler

Yyy a la voz de: ¡Partida! Y sin perder demasiado el tiempo, paso rauda y veloz a batirles que, tal como se los he venido diciendo, a la MOLLY ISLER le hicieron la vida tan, pero taaaan imposible en el Miss Venezuela que decidió soltar el coroto y dejar como dueña y señora a la archienemiga de todos en la Quinta Rosada (hoy morada), que no es otra sino la NINA SICILIA, quien se encargó de relegar a la exreina de marras a unas pocas funciones en comparación con las que hacía antes, dizque con la excusa de que entró en reposo prenatal, cuando la “verdura como el apio” es que la fue sacando poco a poco, aplicándole la misma que a la Jacqueline… Palabras más, palabras menos, la María Gabriela Isler se despidió de todos, agradeció la oportunidad, mencionó hasta a la señora que limpia, peeeeero a la Nina no la tocó ¡ni por casualidad!, alimentando así los runrunes de que entre ellas dos lo que había era una mapanare (entiéndase: una culebra)… Y es que, supuestamente, la Miss International 1985 fue tan maluca que la pobre Molly no veía la hora de entregar el coroto, y aunque en principio se lo puso como meta personal ver quién podía más, dizque no aguantó porque la otra marioneta, ¡que digo!, la otra directora la superó con creces en cuanto a maldad… ¿Y ahora? Tiembla, tierra, porque las pobres misses, aspirantes, trabajadores y hasta los repartidores de delivery sentirán en carne propia el poder de la Sicilia… ¡Susto! A poner sus bardas en remojo…

Rubby Pérez

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, los hijos de RUBBY PÉREZ (que en paz descanse) llegaron a suelo venezolano para ofrecer hoy y mañana dos conciertos, que serán en homenaje a su difunto padre… Las estrellas del merengue fueron recibidas ¡por todo lo alto! en el aeropuerto, sintiendo así el cariño que el público venezolano le tuvo a su padre y que ahora heredaron ellos… ¡Qué bonito gesto! Ídem fueron recibidos en una rueda de prensa en la que fueron los protagonistas. Alabados por los fablistanes que se dieron cita, los hijos de la “Voz más alta del merengue” expresaron su felicidad (y también tristeza ante semejante pérdida) por aterrizar en Venezuela, un país al que Rubby amó tanto… Con decirles que el encuentro con los medios estuvo tan emotivo que hasta hubo lágrimas… ¡No era para menos! ¡¡¡Baaayyyy!!!

