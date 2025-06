Chepa Candela: La Mery Maurera confirmó tubazo dado en esta columna

Suscríbete a nuestros canales

Mery Maurera

¡Feliz inicio de semana! Queridas y queridos… Una vez más ¡heme aquí!, ¡fajada! como las buenas para llevarles, como siempre, la tan esperada ración chismográfica que diariamente los pone cara a cara con todo lo que pasa, ocurre, sucede, y acontece en la “fauna farandulera” de este país y zonas circunvecinas, en donde los chismes, tramoyas, tretas, bretes, y brollos, no pueden faltar… Yyy como para echárselos con pelos, señales, y yerbas aromáticas para eso me tienen aquí, inmediatamente paso a batirles que tal y como se lo adelantamos en ediciones pasadas ¡y hablo en plural! porque este “runrún” lo “espepité” en alianza, llave, equilibrio, y hermandad con mis “amigüís” de Ronda TV, la MERY MAURERA, “cacareó” este pasado sábado 7 de junio que es la nueva animadora de exteriores del programa “Sábado en la noche”; es decir, NO FUE GAMELOTE cuando le anunciamos que esta bola venía rodando… Con dicha confirmación queda una vez más en evidencia que cuando digo que la burra es negra, es porque tengo el tinte en la mano, y a pesar de que por los predios de la Alta Florida (entiéndase: cercanos, allegados, chismosos, productores, asistentes, y brolleros de Globovisión) llamaron a mis camataguas de Ronda TV y el diario 2001 ique para desmentir “tutta” esta historia, ya que según ellos era escarnio todo lo que acá dijimos, e incluso se nos exigió (¡qué osadía!) retractarnos ante esta verdad, no les quedó otra más que callar y reconocer que les roncamos en la cueva… ¿No ique ¡no!?... Ahora los desinformados de Globovisión se tienen que anudar la lengua y pasar el trago amargo porque la olla les explotó en la cara, y por más que dijeron que Maurera no iba pal´baile, allí la tienen metida de ¡cabeza, tronco, y extremidades! dándose rico y delicioso... Así que, chúpense esa mandarina…

Florinda Meza

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que la FLORINDA MEZA está más caliente que plancha e´chino por el reciente estreno de la serie biográfica “Chespirito: Sin querer, queriendo” (transmitida por HBO Max), un proyecto que recorre la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños y en donde ella “no ha sido retratada con respecto” según su parecer… La viuda del afamado actor declaró que ella no autorizó el uso de su nombre para narrar esta peculiar historia, sin embargo, en el drama hay un personaje llamado “Margarita Ruiz” que asoma, pinta, calca, y parece indicar que es Florinda Meza, y ante la salida de ese primer episodio, transmitido el pasado jueves 5 de junio, la actriz dijo: “Sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Robert si aún viviera. ¿A quién le importa la autorización y opinión de un muerto?... No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese” enfatizó con fuertes aires de decepción… A según, Florinda no se opuso a que realizaran esta bioserie, lo que si le da harta tibiera es que la muestren a ella como la villana, la picosa, y la tramoyera del cuento…

Anne Jakrajutatip

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que el Miss Universo desmintió rumores sobre su junta directiva, la chinita – japonesa de asía ANNE JAKRAJUTATIP (¿lo dije bien?) continúa como Directora Ejecutiva, mientras que Raúl Rocha se mantiene como presidente… La organización del mentado certamen apagó el fuego que se desató a finales de la semana pasada, donde se enfatizó que la Anne se había retirado del “cacareado” concurso por fraudes financieros, ante ese “merequetengue” la plana mayor del certamen reaccionó y aclararon toda la situación a través de un comunicado en donde expresan que “No ha habido modificaciones en nuestra estructura ejecutiva… La información que circula es totalmente falsa”… Con estas líneas, el Miss Universo reafirma que desde hace muchos meses se ha convertido en el pan de piquito de “tutiri mundachi”, porque hay que reconocer que todas las semanas dan mucha tela para cortar y bastante agua para beber… ¡Adiós!

Visite nuestra sección : Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube