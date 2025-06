Chepa Candela: Los días de Gesaria Lapietra en Portada´s están contados

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡Jelouuu, jelouuu!!... Y esta laboriosa e incansable cronista, aquí está lista, ¡como siempre!, en este “taqui, quitaqui” de las teclas para entrarle de lleno a este ameno “parling” que todos los días los pone al tanto de todo lo que pasa, acontece y sucede en esta “fauna farandulera”, que nunca deja de moverse... porque si “algodón” no falta en este medio, son los chismes, bretes, rollos, tramoyas, brollos, tretas… y todo lo que sirva de “adobo al cotilleo”…

Gesaria Lapietra

Y como para batírselos, tienen a la Yosa” (O sea: ¡¡a míii!!… ¿A quién más, pues? ¡Cues res cues!, enseguida paso a batirles que un fuerte, pero muy fuerte ”rumrum”, procedente de los pasillos de Venevisión, asegura que los días de GESARIA LAPIETRA en Portada´s están contados, pues según el brete, ya se cansó de recibir las “cuatro lochas” que le pagan… y por eso decidió apoyar la candidatura de su esposo, el abogado José Silva, a la alcaldía de Charallave, donde parece que el hombre tiene bastante chance…

¡Síiii, señores!… La pareja en cuestión apareció en las redes con sus dos hermosos “retoños” para dar la imagen de una familia ideal, cosa que es bien cierta porque llevan una relación matrimonial “japi, japi”… Y ahora la animadora del matutino del canal de la Colina se dispone a hacer una gira por los barrios de la zona buscando el voto para su “costilla”, por lo que, debido a la agenda que tiene programada, podría dejarle el pelero a VV, donde gasta más en gasolina y maquillaje que el sueldito que devenga... Así que no se extrañen si ven a la Gesaria Lapietra encaramada en las platabandas, saltando charcos y besando a viejitos y niños… y todo sea por el “cambur” que busca su esposo…

Andrea Rubio

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que ANDREA RUBIO, que mata sus “tigres” con sus cursitos de modelaje en el interior del país, ique “pide el oro y el moro” a la gente que la contrata, a las que pone a “parir” con sus exigencias…¡Así como me lo contaron!....La exmiss Internacional no se hace fotos con los emprendedores, exige que le den regalitos para evitar la publicidad gratuita, además pide habitaciones en hoteles de lujo para ella y su equipo, también tiene un límite de tiempo para las fotos y la prensa, si la contratan para uno de sus talleres y la mujer está en la China , el contratante debe pagar el boleto...También pide la mitad del pago adelante para evitar cualquier estafa ,pues el año pasado un empresario la llamó ,le pidió fecha y no le pagó el adelanto y se hizo una promoción del curso sin su consentimiento, acto seguido , suspendieron la fecha y la mujer por poco demanda al ”Rolo e vivo”...Como quiera que sea, muchos se han quedado locos cuando son puestos al tanto de la sarta de exigencias que hace la Andrea Rubio a la hora de que la contraten…y me imagino que ahora que tiene un Podcast, que estrenó el, pasado 12 de junio, estará más Desinhibida…demostrando aquello que dice: “Pida por esa boca que usted no sabe si están por darle…”

Marjorie de Sousa

Yyy desde los lares del “País de los manitos” me llega la onda de que MARJORIE DE SOUSA tomó la decisión de vetar a aquellos fablistanes que pretendan acercársele con el fin de abordarla sobre el divorcio de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán cuya culpa se la están achancando a ella, tal como sucedió en su momento con Gabriel Soto y Geraldine Bazán, donde la susodicha quedo como la villana de la historia…y a pesar del "escandalazo" ella ni se molesto en aclarar el desagradable brete en el cual se le involucro…Buen, ahora se repite el cuento porque una fuente allegada a la diva venezolana dijo que Marjorie de Sousa no va a alimentar el morbo de los “calumniadores de oficio”…aunque en este caso, el calumniador tiene nombre y apellido: Javier Ceriani, el periodista que se encargó de echar a rodar la bola…

