El actor Ernesto Laguardia sufre accidente de tránsito: "He llamado al 911 más de once veces y no me ayudan"

El actor y presentador de televisión mexicana, Ernesto Laguardia solicitó ayuda a todos sus seguidores en redes sociales, luego de sufrir un aparatosos accidente de tránsito.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el actor explicó que fue chocado por una camioneta, cuyos ocupantes no contaban con seguro vehicular y adoptaron una actitud agresiva tras el choque.

“Estoy aquí desde hace siete horas, me chocaron por atrás, la camioneta no trae seguro. He llamado al 911 más de once veces y no me ayudan. Las personas están muy necias, muy agresivas, no quieren pagar. Muy decepcionado”, expresó Ernesto Laguardia.

Además, aseguró que ninguna de las patrullas que pasaron por el lugar se detuvo para auxiliarlo, a pesar de estar esperando por más de nueve horas.

Ernesto Laguardia afortunadamente, se encuentra bien y el incidente no pasó a mayores.

