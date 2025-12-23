¡Problemas para Nicki Minaj! Por este motivo las redes se encienden en contra de la rapera

Suscríbete a nuestros canales

Nicki Minaj dio un giro político que pocos anticipaban. La artista, que en 2018 condenó públicamente la política de separación de familias inmigrantes de Trump compartiendo su propia historia como inmigrante indocumentada, ahora se ha alineado abiertamente con el movimiento MAGA. Este cambio culminó el 21 de diciembre de 2025 con una sorpresiva aparición en el AmericaFest de Turning Point USA, una organización juvenil conservadora, donde fue entrevistada por Erika Kirk, viuda del activista Charlie Kirk.

En el escenario, Minaj no escatimó elogios para las figuras republicanas. Expresó su "más grande respeto y admiración" por el presidente Donald Trump, a quien llamó un modelo a seguir que da esperanza. También alabó al vicepresidente J.D. Vance, aunque en un momento incómodo lo describió como un "asesino" por sus habilidades políticas, antes de rectificarse.

Polémicas Declaraciones: Desde Niños Trans hasta "Los Chicos Cool"

Minaj utilizó la plataforma para lanzar ataques directos a figuras demócratas y a políticas progresistas. Se burló del gobernador de California, Gavin Newsom, usando el apodo despectivo "New-scum" (algo como "Nueva-escoria") y criticó ferozmente su apoyo a la atención médica afirmativa de género para menores trans.

Frente a las críticas por su nuevo rumbo, Minaj respondió con desdén. Cuando se le preguntó por el rechazo de la industria del entretenimiento, dijo: "Ni me di cuenta... No pensamos en ellos" . Junto a Kirk, se describió a sí misma y a sus nuevos aliados como "los chicos cool", contrastándose con sus críticos, a quienes llamó "disgustados".

Fuego Cruzado en Redes: La Base Fanática se Divide

La reacción en redes sociales fue inmediata y severa, particularmente entre los seguidores LGBTQ+ de Minaj, históricamente una de sus bases de apoyo más leales . Muchos se sintieron traicionados, acusándola de "morder la mano que le dio de comer"al aliarse con un movimiento político que ha sido hostil hacia los derechos de su comunidad . En foros como Reddit, fans declararon que este giro era el "límite" y el "fondo".

La polémica se amplificó con críticas personales, especialmente por su matrimonio con Kenneth Petty, un delincuente sexual registrado. Críticos en redes señalaron la "incoherencia ideológica" de apoyar a políticos de "ley y orden" mientras está casada con alguien con su historial.

Ante las acusaciones de falta de empatía, Minaj contraatacó en sus redes: "Imagínate enterarte de que hay cristianos siendo ASESINADOS y hacerlo sobre ti siendo gay", escribió, refiriéndose a su activismo reciente sobre la violencia contra cristianos en Nigeria.

¿Un Posicionamiento Estratégico o un Cambio Sincero?

Expertos en marca ven en este movimiento una estrategia deliberada. Jeetendr Sehdev, experto en marcas de celebridades, sugiere que alinearse con Trump "no tiene que ver con política; tiene que ver con libertad de expresión, resistir a la cancelación y afirmar su autonomía". Argumenta que este giro, lejos de debilitarla, "filtra a los fans pasivos y profundiza la lealtad" de su base más dura.

Lo que comenzó como un apoyo en redes, que incluyó compartir un video oficial de la Casa Blanca con su música y hablar en un panel de la ONU, escaló a una aparición en uno de los eventos conservadores más importantes del año. Minaj parece haber decidido que su futuro público está del lado de la "guerra cultural", asumiendo con indiferencia el costo de alienar a una parte significativa de quienes una vez la celebraron como un ícono de libertad y exceso.

