Influencer prepara hallaca venezolana en MasterChef Celebrity Argentina

La edición 2025 de MasterChef Celebrity Argentina vivió un momento de alta tensión y sorpresa durante su más reciente desafío navideño.

La influencer Sofi “La Reini” Gonet dejó boquiabiertos a los jueces y a la audiencia al enfrentarse a la preparación de una hallaca, el plato más emblemático de la Navidad venezolana.

A pesar de que la asignación de platos se realizó al azar, la creadora de contenido logró superar el reto de elaborar este complejo plato en apenas 60 minutos, un tiempo drásticamente inferior a las varias horas que requiere tradicionalmente su cocción y ensamblaje.

Gonet confesó ante el jurado la dificultad de seguir una receta que calificó como "interminable".

Ingredientes y preparación

Para el guiso, Gonet utilizó una mezcla de ingredientes que incluyó cerdo, pollo, pimentón, zanahoria y elementos ácidos como pepinillos y cebollitas encurtidas.

"La próxima vez denme siete horas", bromeó la concursante tras el agotador proceso de armado.

La sorpresa fue generalizada, pues la propia Sofi admitió que no tenía esperanzas en el resultado final de su plato dada la exigencia técnica de la receta y la presión del reloj.

El exigente chef Germán Martitegui no escatimó en elogios, calificando la hazaña como "un milagro" de la noche.

"Pensé que iba a ser un caos, pero el relleno está muy sabroso, se siente el achiote y los condimentos; el armado está muy prolijo", destacó el jurado, resaltando además que la proporción entre la masa y el relleno era la adecuada.

Aunque señaló que al cerdo le faltó un mínimo punto de cocción, Martitegui subrayó que se trató del plato más difícil de la jornada, reconociendo el mérito de presentar un resultado tan digno en condiciones tan adversas.

La participación de “La Reini” cerró con broche de oro cuando el resto del panel de expertos la felicitó por lograr un sabor "bastante cercano" al original.

El momento se ha vuelto viral en redes sociales, donde la comunidad venezolana y los seguidores del programa han celebrado el respeto y la dedicación con la que la argentina abordó uno de los pilares de la gastronomía caribeña.