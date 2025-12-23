Susto en la familia de Messi: grave accidente preocupa a todos en vísperas de Navidad

Suscríbete a nuestros canales

La tranquilidad de la familia Messi se vio sacudida en plena antesala navideña tras conocerse que María Sol Messi, hermana menor de Lionel Messi, sufrió un accidente de tránsito que generó momentos de gran angustia. La noticia se propagó rápidamente y despertó preocupación tanto en el círculo íntimo del futbolista como entre sus seguidores.

Aunque el impacto inicial fue alarmante, con el paso de las horas comenzaron a conocerse detalles que trajeron algo de alivio. Sin embargo, el episodio dejó secuelas físicas y emocionales que obligaron a la familia a reordenar prioridades en una fecha especialmente sensible.

El accidente que encendió las alarmas

El hecho ocurrió en la ciudad de Miami, donde María Sol se desplazaba en su vehículo cuando, según versiones cercanas, habría sufrido una descompensación, provocando la pérdida de control y el posterior impacto. El accidente generó una rápida movilización de los servicios de emergencia.

Tras el choque, fue atendida de inmediato y sometida a evaluaciones médicas que confirmaron diversas lesiones. Aunque el susto fue mayúsculo, los médicos descartaron riesgo vital, una noticia que trajo alivio a la familia en medio del caos inicial.

Estado de salud y recuperación en curso

Fuentes cercanas confirmaron que María Sol se encuentra fuera de peligro, pero enfrenta un proceso de recuperación que requerirá tiempo y cuidados. Entre las lesiones reportadas figuran fracturas y golpes que la obligan a mantener reposo y seguimiento médico.

Por esta razón, decidió regresar a Rosario, donde permanece acompañada por su familia. El entorno más cercano ha optado por la discreción, priorizando la salud y el bienestar por encima de cualquier exposición mediática.

Planes en pausa y una Navidad distinta

El accidente ocurrió en un momento especialmente delicado, ya que María Sol se encontraba ultimando detalles para su boda, prevista para los primeros días del nuevo año. Como consecuencia, la celebración fue postergada, una decisión tomada con prudencia y consenso familiar.

En estas vísperas de Navidad, la prioridad de los Messi cambió por completo. Lejos de festejos y preparativos, el foco está puesto en la recuperación y en acompañar a María Sol.

