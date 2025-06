Chepa Candela: El nuevo Somos tú y yo sigue sin dar pie con bola

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Jelou, jelooouuu!!! ¿Cómo amaneció, mi gente bella? Yyyy este jueves 12 de junio, nuevamente les digo: "Welcome back" a esta, la colonia más esperada, solicitada, leída y disfrutada de este país y zonas circunvecinas...

Somos tú y yo

Desde tempranas horas de la mañana me senté frente a mi ultramoderna "compiuter" para batirles lo más "hot, hot" (entiéndase: caliente que quema) del acontecer chismográfico, así que yo mejor corto este preámbulo para contarles que, pese a los enormes esfuerzos que ha hecho Venevisión para resucitar y replicar el éxito de SOMOS TÚ & YO, el proyecto sigue sin dar pie con bola... Y cómo va a ser distinto, si hacen un fulano podcast con dos muchachitos que, en vez de emoción, lo que dan es rabia verlos, por lo malos que son... No hablo de otros, sino del MARIO BRUNO y la Génesis Quintero, que de animadores tienen lo que yo de profesora de matemáticas (¡Cues, recues cues!)... A los chivos de La Colina les gustó la bulla que levantó el casting, sobre todo porque hubo mucho talento (y disfraces también, porque esos nunca faltan), pero eso quedó ahí, en la nada, porque aquello se desinfló rapidiiiito, al igual que el interés de los posibles patrocinadores que siguen viendo con malos ojos ese invento...

Nina Sicilia

Yyyy hablando de malas decisiones, las que se toman en la Quinta Rosada, ¡qué digo!, Quinta Morada, siguen a la orden del día... Con el reposo prenatal y postnatal de la Molly Isler, a quien le explota la piñata en cualquier momento, NINA SICILIA dizque sigue creyéndose dueña y señora de aquellos predios, donde no cree que tiene empleados, sino esclavos lacayos... Con más poder que nunca, la exreina de marras hace y deshace a su antojo, tomando direcciones que, en vez de ir hacia adelante, ¡los llevan para atrás! Y con la sede del Miss Venezuela, como los cangrejos, va todo un país, cuyo prestigio de ser cuna de reinas está quedando en el pasado... Mis fieles fuentes, que tienen ojos y oídos en todas partes (¡Aunque siguen sin creerme y yo me río de Janeiro!), me dicen que aunque tampoco es una monedita de oro, extrañan a la Molly porque es menos maléfica que la otra marioneta que queda... ¡Qué nervios! Y si a eso se le suma la incorporación del Harry Levy, aquello es la tormenta perfecta que se lleva a quien se atraviese por el medio...

Marjorie de Sousa

Yyyy antes de bajar la "santamaría", les bato que desde predios de México me cuentan que MARJORIE DE SOUSA está disfrutando ver cómo su expareja, el Julián Gil, sigue hundiéndose por poco hombre y cobarde, contando cosas inventadas sobre una mujer y demostrando que de caballero no tiene ni una pestaña, al soltar a los cuatro vientos situaciones íntimas que no valen la pena recordar tantos años después... Me cuentan mis cuates aztecas (¡Órale, hermanazas!) que la venezolana no solo ve cómo la imagen del padre de su hijo va como el Titanic, sino que supuestamente todo suma en el caso que los ha enfrentado en tribunales, amén de una posible e hipotética demanda por tramoyero y deslenguado... Yyy como hasta aquí me trajo el río, me despido por hoy... ¡¡Baaaayyy!!

