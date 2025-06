Autoridades responden a Kim Kardashian por sus críticas al ICE: "¿Cuál de estos abusadores de menores quieres?"

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional respondió a Kim Kardashian, luego que la estrella de reality shows calificara las redadas de deportación del DHS como “inhumanas”.

“@KimKardashian, ¿cuál de estos abusadores de menores, asesinos, narcotraficantes y violadores convictos te gustaría que se quedara en el condado?, escribió la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, por la red social X a la estrella de “Keeping Up With the Kardashian”.

McLaughlin incluyó en la publicación fotografías policiales y perfiles violentos de cuatro inmigrantes ilegales, recientemente capturados en operaciones del ICE.

Entre ellos se encontraban, Eswin Uriel Castro, inmigrante ilegal previamente deportado con condenas penales por abuso de menores y estar armado con arma peligrosa; Gerardo Antonio Palacios, ciudadano mexicano con condenas previas por homicidio y robo; entre otros.

“Estos son solo algunos de los delincuentes ilegales convictos que fueron detenidos en las últimas 72 horas”, dijo McLaughlin.

Kardashian, de 44 años, dijo este martes en una Instagram Stories que los estadounidenses “tienen que hablar” y “hacer lo correcto” en respuesta a las deportaciones masivas de la administración Trump.

En el quinto día de disturbios violentos en Los Ángeles, la cofundadora de Skims señaló en una publicación: “Cuando nos dicen que ICE existe para mantener nuestro país seguro y eliminar los criminales violentos, genial”.

Kardashian aboga por los inmigrantes y sus familias

Pero cuando presenciamos cómo personas inocentes y trabajadoras son arrancadas de sus familias de forma inhumana, tenemos que alzar la voz. Tenemos que hacer lo correcto, agregó Kardashian.

“Son nuestros vecinos, amigos, compañeros de clase, compañeros de trabajo y familiares. Independientemente de tu postura política, es evidente que nuestras comunidades prosperan gracias a las contribuciones de los inmigrantes”, precisó Kardashian.

La también empresaria expresó que los ciudadanos no pueden hacerse de la vista gorda cuando el miedo y la injusticia impiden que las personas vivan sus vidas con libertad y seguridad. Tiene que haber una mejor manera.

Los disturbios en Los Ángeles se iniciaron el viernes tras el allanamiento del ICE a un negocio en el Distrito de la Moda del centro de la ciudad. Trump envió a la Guardia Nacional y a los Marines de Estados Unidos para proteger a los agentes federales durante los operativos.

