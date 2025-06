Carín León y Christian Nodal cierran rivalidad: Ya somos compitas

Suscríbete a nuestros canales

Carín León zanjó públicamente su rumoreada rivalidad con Christian Nodal durante una entrevista en Tirando Bola, el programa de Franco Escamilla, confirmando: "Es mi compita, ya somos compitas. Estábamos ahí peleados por mamad4s, sí".

Atribuyó el desencuentro a dinámicas del medio musical: "Son p3nd3j4d4s de la industria y del negocio, sobre todo de la industria de nosotros", descartando así implicaciones de Pepe Aguilar mientras elogiaba a Nodal como "un artistazo".

Aunque sin revelar detalles específicos del conflicto pasado que contrasta con su declaración de junio de 2024 en El Gordo y la Flaca donde admitió: "No, con mi compa Christian no. La verdad no tengo comunicación", generando ahora expectativas sobre una colaboración futura pese a sus proyectos individuales y cerrando con un guiño a lo impredecible del mundo musical.

