¡Inesperado! María Conchita Alonso sorprende con una nueva versión de “Acaríciame”

Suscríbete a nuestros canales

La famosa cantante cubano-venezolana María Conchita Alonso, decidió incursionar en el mundo de la Salsa, al lanzar una nueva de su popular tema “Acaríciame”.

A través de sus redes sociales, la exreina de belleza, informó que lanzó esta nueva versión junto a la sonora santanera en género salsa.

"¡Lo gozamos de principio a fin el día de grabación!" Escribió en su cuenta de Instagram.

María Conchita Alonso y su nuevo estilo

Ante el lanzamiento del tema con la internacional Sonora Santanera, María Conchita Alonso contó en una entrevista para el medio Los Ángeles Times en Español, toda su experiencia durante esta creación.

"Hasta para mí fue una sorpresa, porque yo, en realidad, nunca he sido salsera. Quizás me hayan gustado una o dos canciones [del género] en mi vida. Pero, de repente, estaba ensayando con la Sonora para una participación conjunta en un show, y me gustó tanto. Me puse a tocar los timbales, a bailar. Y ahí fue cuando se le ocurrió a mi representante que hiciéramos un disco con ellos. Ya llevo grabadas cinco canciones del álbum, que se va a llamar “Caliéntame”", confesó la artista de 70 años de edad.

Además, comentó que por el momento seguirá haciendo buena música, debido a que es algo que la apasiona mucho.

Visita nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube