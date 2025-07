Muere Chuck Mangione a los 84 años: el trompetista que hizo del jazz una celebración global

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del jazz despide a uno de sus íconos. Chuck Mangione, trompetista, compositor y figura esencial del jazz contemporáneo, falleció el martes 22 de julio a los 84 años, según confirmó su familia este jueves mediante un comunicado oficial. El músico murió pacíficamente mientras dormía en su casa en Rochester, Nueva York, ciudad donde también nació y desarrolló gran parte de su carrera.

Mangione fue mucho más que un intérprete talentoso: fue un puente entre el jazz tradicional y el público masivo. Desde sus primeros pasos junto a su hermano Gap en el grupo The Jazz Brothers hasta sus premiadas composiciones para cine y televisión, supo conectar con diversas generaciones a lo largo de más de cinco décadas.

“Feels So Good” y el jazz que conquistó al mainstream

Graduado en 1963 por la Eastman School of Music, institución donde luego se convirtió en profesor, Mangione se consagró definitivamente en la escena musical con su éxito “Feels So Good”, que en 1978 alcanzó el cuarto lugar en el Billboard Hot 100. El tema, parte del álbum del mismo nombre, logró una repercusión pocas veces vista para un instrumental de jazz, posicionándose como el segundo disco más vendido del año en EE.UU., solo por detrás del fenómeno “Saturday Night Fever”.

Además de su éxito comercial, Chuck Mangione dejó huella en eventos de talla mundial. Fue el autor de piezas emblemáticas como “Chase the Clouds Away”, utilizada en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, y “Give It All You Got”, compuesta para la clausura de Lake Placid 1980. Su capacidad para emocionar sin palabras lo convirtió en uno de los músicos más reconocidos del género.

Ganador de dos premios Grammy, por “Bellavia” (1977) y por la banda sonora de The Children of Sanchez (1979), también recibió un Globo de Oro y fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Rochester en 2012. En televisión, su figura se volvió recurrente gracias a la serie animada King of the Hill, donde prestó su voz para interpretar una versión paródica de sí mismo.

