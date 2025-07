Las hermanas se juntan: Dakota y Elle Fanning protagonizarán su primera película juntas

Suscríbete a nuestros canales

Dakota (31) y Elle Fanning (27), tras brillar por separado en Hollywood desde su infancia, protagonizarán por primera vez como hermanas reales en The Nightingale, un drama bélico que adapta la novela homónima de Kristin Hannah. Ambientada en la Francia ocupada por los nazis, la cinta —estrenada el 12 de febrero de 2027— rinde homenaje a las mujeres de la Resistencia que salvaron aviadores aliados y ocultaron niños judíos.

Las actrices confirmaron en un comunicado conjunto: "Durante años buscamos una película que hiciéramos juntas, y entonces apareció esta joya", revelando que pese a haber interpretado "al mismo personaje a diferentes edades" (como en Yo soy Sam, 2001), jamás compartieron diálogos en pantalla. Este proyecto cierra una búsqueda artística de dos décadas marcada por éxitos individuales pero anhelo colaborativo.

Mientras Dakota consolidó su carrera con sagas como Crepúsculo y Maléfica, además de oscarizados como Once Upon a Time in Hollywood, Elle se destacó en cine de autor con Sofia Coppola (The Beguiled) y como Aurora en Maléfica. Sus caminos, aunque paralelos, nunca se cruzaron actoralmente: incluso en la miniserie Venganza (2002) repitieron la fórmula de interpretar diferentes etapas de un mismo personaje sin interactuar.

The Nightingale rompe ese patrón al asignarles roles de hermanas con narrativa compartida, permitiéndoles explorar su química fraternal en un contexto histórico desgarrador. El director Michael Morris (Better Call Saul) lidera esta producción que ya genera expectativa viral, con fans preguntando en redes: "¿Ya podemos comprar entradas?" tras ver el guion junto a la novela en publicaciones oficiales.

¿Cómo impactará su colaboración?

La fuente material promete emotividad: el libro de Hannah, publicado en 45 idiomas y "éxito de ventas del New York Times", teje una trama de supervivencia y sororidad que resonará con su vínculo real. Su declaración "Como hermanas, compartir nuestro arte es un sueño hecho realidad" subraya la autenticidad que aportarán a personajes forjados en la adversidad. Analistas prevén que la película podría revitalizar el género histórico desde una perspectiva femenina, siguiendo el legado de filmes como Mujeres del siglo XX pero con el magnetismo generacional de las Fanning. El proyecto, en desarrollo durante años, fusiona su herencia actoral con relatos de empoderamiento, posicionándose como fuerte candidata a premios de la temporada 2027.

