Fallece Connie Francis, la primera mujer en alcanzar los Billboard: su legado musical revive en medio del adiós

Connie Francis, leyenda indiscutible del pop estadounidense, falleció a los 87 años este miércoles por la noche, según confirmó este jueves 17 de julio su amigo y presidente de Concetta Records, Ron Roberts, a través de su cuenta en Facebook. La artista, que fue hospitalizada a inicios de julio por "dolores en el cuerpo", no logró recuperarse.

"Con el corazón encogido y una tristeza extrema les informo del fallecimiento de mi querida amiga Connie Francis anoche. Sé que Connie aprobaría que sus fans estuvieran entre los primeros en enterarse de esta triste noticia. Más adelante daremos más detalles”, escribió Roberts, en un mensaje que también apareció en el perfil oficial de la artista.

Una carrera brillante con un sorpresivo regreso a la fama

Connie Francis fue la primera mujer en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 100 gracias a “Everybody’s Somebody’s Fool” en 1960, también logró otras dos canciones en la cima: “My Heart Has a Mind of Its Own” y “Don’t Break the Heart That Loves You”. Su popularidad la llevó a grabar en varios idiomas, incluyendo español, y a vender cerca de 200 millones de discos en todo el mundo. También incursionó en el cine con películas como “Where the Boys Are”, que marcó su debut actoral en los años 60.

A más de seis décadas de sus mayores éxitos, su nombre volvió a ser tendencia cuando su canción “Pretty Little Baby” se viralizó en TikTok. El tema, que en su versión en español se tituló “Linda Muchachita”, fue utilizado por millones de usuarios. Sorprendida, la propia Francis reaccionó con humor y emoción: “A decir verdad, ¡ni siquiera me acordaba de la canción! Tuve que escucharla para acordarme. Pensar que una canción que grabé hace 63 años está llegando al corazón de millones de personas es realmente impresionante. Es una sensación increíble”.

Una vida marcada por el éxito y la tragedia

El regreso al centro de atención sucedió mientras su salud se debilitaba. El 2 de julio, Francis anunció que estaba en el hospital, sometiéndose a pruebas para entender el origen de su dolor. Aunque días después aseguró sentirse mejor, su estado empeoró rápidamente.

Más allá de sus logros artísticos, la vida personal de la cantante estuvo atravesada por momentos oscuros. En 1974 fue víctima de una violación en un motel de Long Island. Luego, una cirugía le hizo perder temporalmente la voz y en 1981 su hermano George fue asesinado por la mafia, estás situaciones la llevaron a ser ingresada a nstituciones psiquiátricas.

Pese a todo, nunca dejó de representar la fortaleza y la resiliencia. Connie Francis será recordada no solo por haber sido la primera mujer en dominar las listas de éxitos estadounidenses, sino por haber abierto el camino a muchas otras artistas.

