Laura Zapata habla sin filtros sobre la enfermedad de Yolanda Andrade y desata la polémica

Luego de que la actriz Yolanda Andrade señalara que padece una enfermedad degenerativa incurable, su colega Laura Zapata, fue cuestionada al respecto y dio su opinión sobre dicha declaración.

A través de las redes sociales, se hizo viral un video en el la actriz es entrevista sobre la salud actual de la amiga de su hermana Thalía.

¿Laura Zapata dice que Yolanda Andrade paga un karma?

Recordemos que hace un tiempo, ambas actrices tuvieron un problema mediático por declaraciones sobre ella y su hermana la cantante Thalía. Sin embargo, ante la enfermedad de Yolanda dijo: "Pobrecita, que Dios la ayude. No me alegra. Siento feo porque es una mujer joven. Todas las buenas vibras para que se cure”.

Sin embargo, ese no fue el comentario que llamó la atención de los internautas y del mundo del espectáculo, Laura Zapata, aseguró que lo que le pasaba a su colega, era una lección por las cosas que ha hecho.

"Yo creo que la vida te da regresos, lo que lanzas, el universo te lo regresa y a ella la vida le esta hincando, le esta diciendo 'agáchate, híncate', que Dios la acompañe", aseguró Laura Zapata sobre Yolanda Andrade.

Además, confesó que no habrá ninguna reconciliación entre ambas, porque ella no espera nada de "alguien que no es mi amiga, alguien que no conozco y solo recibí agresiones por querer ayudar a su amiga".

Recordemos que hace unos días, Yolanda Andrade confesó que enfrenta dos diagnósticos médicos sin cura, aunque no dio mayores detalles sobre los nombres de las enfermedades, reconoció que una de ellas es degenerativa.

