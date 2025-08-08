¡40 años de leyenda! Ensamble Gurrufío estrena su show en vivo desde Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Ensamble Gurrufío estrena "40 años: El Reencuentro. En vivo desde Madrid", trabajo discográfico producido por BBR Sessions que recoge la reunión de sus cinco integrantes fundamentales.

Cuatro décadas después, en septiembre, el grupo inicia la celebración de cuarenta años de una carrera llena de anécdotas e historias con un espectáculo que reunió en Madrid y Tenerife, España, a sus cinco integrantes cardinales: Cheo Hurtado, Luis Julio Toro, David Peña, Juan Ernesto Laya y Cristóbal Soto, quienes con su cuatro, contrabajo, flauta, maracas y mandolina cautivaron al público durante sus presentaciones, refiere una NDP.

Ensamble Gurrufío estrena "40 años: El Reencuentro. En vivo desde Madrid"

David Peña, de Ensamble Gurrufío, quien fue productor musical de esta sesión, comenta: “Esta invitación ha sido una feliz coincidencia que nos ha permitido interpretar nuestro repertorio de siempre, lleno de ejecuciones versátiles y libres que reflejan, a otra velocidad y otro color, los sonidos y matices de una tradición viva. A la vez, los formatos de video y audio en que ha sido registrado este reencuentro reafirman el compromiso que tenemos como músicos: acercar a las más distintas audiencias, desde cualquier plataforma, al disfrute del rico patrimonio musical de nuestro país, recorriendo nuevos senderos y dando la oportunidad a las nuevas generaciones de amarlo y conocerlo”.

El video fue lanzado en diciembre en el canal de YouTube de BBR Sessions. Ahora lo hace este álbum de colección, compuesto por ocho temas interpretados en directo e incluye, además, entrevistas e intervenciones espontáneas de sus integrantes, así como la participación especial de Julio Alcocer en el cajón.

"BBR Sessions. Ensamble Gurrufío: 40 Años. El Reencuentro. En vivo desde Madrid" ya está disponible en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Tidal, entre otras.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube