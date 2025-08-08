¡Las Kardashian ahora son latinas! Se suman a Kylie y practican su español: estás fueron sus palabras

Suscríbete a nuestros canales

Si algo saben hacer las Kardashian-Jenner es marcar tendencia, pero esta vez lo hicieron hablando español y aunque ya se había visto que Kylie habia tomado la iniciativa hace unos dias, esta vez fueron sus hermanas y su madre.

Como en toda buena serie Kardashian, el drama no se vive solo, poco después de que la empresaria, influencer y la menor del imperio Kardashian, Kylie Jenner sorprendiera a todos en un video promocional de su marca KHY hablando en español, salió a la luz un nuevo video donde el resto del clan, Kris Jenner, Kim, Khloé y Kendall, se animan a practicar su español también. Con gestos divertidos y sonrisas tímidas, las vemos decir frases como:

“Hola, me llamo Kendal” “Hola ¿cómo estás? Me llamo Khloé” "Hola me llamo Kim" “Hola me llamo Kris”

Aunque sus acentos no son perfectos, la intención encantó a muchos fanáticos hispanohablantes, que celebraron el gesto como un acercamiento cultural. No es secreto que América Latina representa una enorme audiencia para el clan Kardashian-Jenner.

El cómplice detrás de las modelos hablando español es el maquillador de Kylie quien es de descendencia latina y les ha estado enseñando algunas palabras y expresiones venezolanas, como comentábamos antes, la primera en viralizarse fue la menor de las Kardashian diciendo

“Hola este es mi nuevo outfit... me llamo Kylie".

Una frase que se volvió viral

Kylie cerró el clip usando una expresión muy popular de Venezuela, que de inmediato encendió las redes sociales:

"Está arrechísimo", dijo junto con otra expresión grosera, lo que les hizo pensar a los usuarios si Kylie sabía realmente lo que estaba diciendo.

Y con las demás Kardashian sumándose al reto, todo apunta a que el español llegó para quedarse en Calabasas.

