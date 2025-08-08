Chisme

¿Qué pasó? Elvis Crespo abandona ‘Top Chef VIP 4’ de manera inesperada

Por Eili Aranza Devia Viloria
Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 12:15 pm
¿Qué pasó? Elvis Crespo abandona ‘Top Chef VIP 4’ de manera inesperada

La noche del jueves los participantes y seguidores del reality show, Top Chef VIP 4”, fueron sorprendidos cuando el conocido cantante puertorriqueño, Elvis Crespo, anunció su repentina salida del programa.

El cantante de 54 años decidió revelar su inesperada decisión antes de que los jueces mencionaran el nombre del eliminado de la noche. El duelo fue protagonizado por Norkys Batista, Matías Ochoa y Héctor Sandarti.

Además, solicitó que el eliminado de la noche ocupara su puesto dentro de la competencia.

Elvis Crespo le dice adiós a 'Top Chef VIP 4'

Según explicó el mismo cantante, decidió dejar el show debido a que el ritmo de la competencia había quedado atrás frente al éxito de su más reciente álbum y esto demanda toda su atención.

En este sentido, Elvis Crespo confesó que “tenía que atender aquella olla”, como una metáfora para su regreso al mundo musical.

“Los aromas de la carrera me están diciendo que es momento de regresar a mi estufa, donde yo soy un buen chef”, expresó referente a su más reciente trabajo discográfico llamado “Poeta Herío”, el cual lanzó en el mes de junio.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Miami
belleza
Empleo
Viernes 08 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América