Sarah Jessica Parker se confiesa: confirma los rumores de romance con uno de los actores más famosos de Hollywood

Suscríbete a nuestros canales

Sarah Jessica Parker zanjó tres décadas de especulaciones durante su aparición en Watch What Happens Live el 13 de julio. Ante la pregunta directa de Andy Cohen —"¿Saliste con Nic Cage?"— la actriz de 60 años respondió sin vacilar: "Sí, lo hice, sí", confirmando por fin el romance que nació en 1992 durante el rodaje de Luna de miel para tres. La revelación sorprendió hasta al presentador, quien admitió: "¡Guau! Tenemos mucho de qué hablar", aunque Parker evitó profundizar en detalles sobre su breve relación con el oscarizado intérprete.

Al día siguiente, Nicolas Cage dio su versión a E! News con una teoría hilarante: "Me importaba Sarah, pero creo que no aprobé el test de la madre". Recordó su cena en el lujoso Russian Tea Room con Parker y su madre: "No sé si fue por mi chupa de motero Vanson Leather azul, que todavía conservo, o por mi sinusitis, pero no volví a saber nada de ella". La anécdota pintó un desastroso encuentro familiar que habría precipitado el final del idilio, aunque Cage bromeó sobre el incidente mientras reafirmaba su cariño por la actriz.

Mientras Parker conoció a su actual esposo, Matthew Broderick, ese mismo 1992 —"Supe que era increíble desde el principio", confesó— y lleva 28 años casada con él, Cage inició un turbulento historial sentimental: cinco matrimonios (uno de solo cuatro días) y tres hijos con diferentes mujeres. La actriz reveló incluso que fue ella quien dijo "te amo" primero a Broderick, consolidando una relación que atribuye a su vida discreta en Nueva York: "No somos una pareja de Hollywood".

La confirmación tardía reescribe la biografía de ambos íconos, añadiendo matices a sus trayectorias. Para Parker, supone cerrar un capítulo de misterio que perseguía a los fans de Sexo en Nueva York; para Cage, una chance de humorizar su pasado romántico. La química que irradiaron como novios en la pantalla —en una película con cameo del pequeño Bruno Mars— queda ahora legitimada como un eco de su breve pero significativo vínculo real, demostrando que algunos secretos de Hollywood mejoran con el tiempo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube