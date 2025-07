¡Adorable! Kylie Jenner comparte video junto a su pequeña Stormi

Suscríbete a nuestros canales

La famosa modelo y empresaria estadounidense, Kylie Jenner, decidió compartir un video junto a su pequeña hija, Stormi, en el que ambas se maquillan y demuestra la gran conexión que tienen como madre e hija.

Se trata del primer "Get Ready With Me" (GRWM), donde se maquillan juntas, mostrando la pasión que la pequeña hija de la socialité tiene por el maquillaje.

Kylie Jenner y Stormi

Para nadie es un secreto, que Kylie Jenner y su hija, a menudo disfrutan juntas de sesiones de maquillaje. Sin embargo, hasta ahora, fue que la menor del clan Kardashian, se animó a compartirlo en redes sociales y el resultado es encantador.

Por su parte, la joven ha expresado en varias ocasiones lo especial que son estos momentos con Stormi, compartiendo su amor por el maquillaje y creando recuerdos juntos

Cabe recordar, que la empresaria de 27 años, lanzó una colección de maquillaje inspirada en su hija, incluyendo productos como sombras de ojos y brillos labiales, con empaques y nombres relacionados con Stormi.

