¿Florinda Meza llega a MasterChef Celebrity?: todo lo que se conoce de su regreso a la televisión

TV Azteca apuesta fuerte por el regreso estelar de Florinda Meza: según el periodista Alex Kaffie, la compañía mantiene pláticas con la leyenda de El Chavo del Ocho para integrarla en la nueva temporada de MasterChef Celebrity. El formato "Generaciones" –éxito en 2025– vería en la actriz de 76 años un "gancho mediático" ideal para revivir el interés por los "clásicos" televisivos tras su reciente documental polémico.

Kaffie, fuente confiable de Sale el Sol, asegura que la sola presencia de Meza "no solo generaría rating, sino conversación", potenciando el reality ante audiencias nostálgicas y nuevas generaciones. Aunque sin confirmación oficial, el rumor ya incendia redes.

¿Funcionaría Meza para el reality?

El desafío sería histórico: Florinda cambiaría la actuación por los fogones, demostrando talento culinario bajo presión de jurados y cámaras. Su participación la redefiniría como "participante real" lejos de leyendas urbanas, en un giro que pondría a prueba su resiliencia ante el escrutinio público y su capacidad para conquistar paladares.

Todo indica que TV Azteca busca capitalizar su emblemático legado con este movimiento estratégico. Si acepta, Meza no solo reviviría su carrera televisiva sino que escribiría un nuevo capítulo.

