Daddy Yankee revela fraude millonario: la demanda que señala a Raphy Pina y a Mireddys González

El conocido cantante Daddy Yankee, sacudió el mundo de la industria musical tras radicar una contundente demanda en el Tribunal Federal de Puerto Rico contra su exsocio y productor, Raphy Pina, su exesposa, Mireddys González.

La acción legal, presentada a través de la compañía de Ramón Ayala, nombre real del cantante, alega un presunto esquema de fraude de regalías y apropiación indebida de los derechos de autor de su vasto y millonario catálogo musical.

La demanda que invoca la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado) de Estados Unidos, además de la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico, sugiere que los abogados de Daddy Yankee buscan demostrar un patrón sostenido y organizado de actividad criminal.

Además, se alega que, desde al menos 2015, se crearon registros falsos y alterados, incluyendo las cruciales "split sheets" (hojas de reparto de derechos de autor), para cambiar la distribución de las regalías.

Daddy Yankee no solo busca poner fin al supuesto esquema, sino también una indemnización por daños y perjuicios que, según fuentes cercanas al caso, podría ascender a una cifra no menor a $3 millones de dólares.

La demanda sostiene que este presunto fraude no solo afectó las finanzas del artista, sino que comprometió la integridad de su patrimonio musical y la confianza dentro de su círculo íntimo y profesional.

Cabe destacar, que el presunto fraude fue descubierto a raíz de una auditoría realizada tras la separación matrimonial de Daddy Yankee y Mireddys González a finales de 2024.

