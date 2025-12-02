Ruddy Rodríguez llora una pérdida muy cercana: "Me hiciste muy feliz"

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida actriz y ex-reina de belleza venezolana, Ruddy Rodríguez, se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de su amado perro, Charlie Gamin. A través de un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales, la artista confirmó la dolorosa pérdida de quien fuera su incondicional compañero por 16 años y medio.

Llena de lágrimas en los ojos, la famosa publicó un video en su cuenta de Instagram, como un testimonio conmovedor del profundo vínculo que existía entre ambos, destacando la alegría y la nobleza que Charlie aportó a su vida.

Además, Ruddy Rodríguez compartió palabras que reflejan la magnitud de su pérdida. En el texto no solo expresa el dolor, sino también una inmensa gratitud por el tiempo compartido.

"Me costó mucho decidir poner este video Charlie siempre te recordaré como uno de los seres más bello y noble que he conocido , me hiciste muy feliz durante 16 años 1/2 me reía con tus ocurrencias, locuras , un terremoto de energía, me recuerdo todos los premios q me traías con orgullo cundo te ibas de cacería y aventura, tantos países , tantas ciudades , lo que te faltaba era el pasaporte , te doy las gracias por estar en mi vida durante este tiempo , te amé y te amaré siempre mi compañero peludo, CHARLIE GAMIN", escribió en la publicación.

Asimismo, destacó que su fiel compañero logró descansar y que a pesar del dolor ella sintió mucha paz y alivió cuando su mascota transcendió. Sus seguidores han inundado la publicación con mensajes de apoyo y solidaridad.

