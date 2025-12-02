¿Qué pasa en la vida de Lupillo Rivera? Esto dijo el cantante sobre Belinda y otras tensiones familiares

Suscríbete a nuestros canales

Lupillo Rivera volvió a encender la conversación mediática al responder, sin filtros, qué ocurrió realmente con la supuesta demanda que Belinda interpondría en su contra por mencionarla en su libro Tragos amargos nada más. Entre declaraciones contundentes, insinuaciones y reflexiones personales, el artista dejó claro que no teme a amenazas legales, que no rectifica ni una sola línea de su autobiografía y que tampoco evade los comentarios sobre su vida sentimental. Además, se refirió al distanciamiento con la familia Rivera durante las fiestas decembrinas, lanzando dardos que ya avivan titulares.

Lupillo se mantiene firme en su versión de la historia

Lupillo Rivera aseguró a los medios que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación legal por parte del equipo de Belinda, pese a la polémica generada por las referencias a la cantante en su libro.

“No se hizo nada malo. No hice nada equivocado”, insistió, reafirmando que todo lo narrado en su autobiografía “es verdad” y que solo quienes “no les gusta su historia” han intentado ponerla en duda.

Aunque en Estados Unidos las imágenes sobre Belinda sí pudieron publicarse, en México debieron eliminarse para evitar conflictos legales. Aun así, para Rivera, lo dicho y lo vivido no se borran: “Si no les gusta mi libro, que no lo lean”.

Del amor a la controversia: su relación con Taina Pimentel y rumores de boda

Consultado por la fotografía viral en la que aparece junto a su novia Taina Pimentel vestidos como si fueran a casarse, Lupillo restó dramatismo a cualquier especulación. Aseguró que todo se trató de una promoción de vestidos y que no le corresponde hablar de temas personales sin que ella esté presente. Sin embargo, no negó que ambos sigan adelante con normalidad y que la relación está firme pese a la atención mediática.

Chiquis Rivera y las presuntas ‘exclusivas’ de su libro

Lupillo también fue cuestionado sobre Chiquis Rivera, luego de que en su libro hablara de aspectos personales, incluyendo temas de orientación y vida privada. El cantante aclaró que sus relatos no fueron una primicia ni información exclusiva, pues ya se conocían, además, negó haber querido generar morbo alrededor de la vida de Chiquis, pese a ello, la controversia continúa, especialmente porque seguidores y críticos han señalado que ciertos pasajes pueden interpretarse como revelaciones delicadas dentro de la familia Rivera.

Fiestas decembrinas sin reunión familiar y una reflexión cargada de indirectas

Cuando se le preguntó por un posible encuentro familiar en estas festividades, Lupillo dejó claro que no habrá una gran reunión. A su juicio, la distancia entre hermanos es “parte de la vida, no hay que hacerlo tan grande”, comentó.

