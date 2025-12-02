Al estilo de Coldplay: se descubre infidelidad durante concierto de Grupo Firme

Suscríbete a nuestros canales

El reciente concierto de la agrupación de regional mexicano, Grupo Firmem, en Tuxtla Gutiérrez se convirtió en el escenario de un inesperado drama familiar que rápidamente se hizo viral, tanto así que casi logró el espectáculo musical de la banda liderada por Eduin Caz.

Lo que debía ser una noche de fiesta y música, terminó siendo un detector involuntario de una supuesta infidelidad que involucra a miembros de una misma familia. A través de las redes sociales se hicieron virales varios videos del concierto y en uno se puede ver una pareja disfrutar del evento, ubicada en una de las zonas cercanas al escenario.

Los usuarios de las redes sociales, en su constante labor de lupa digital, lograron identificar a los protagonistas del video. Sin embargo, fue un comentario explosivo en una de las publicaciones lo que desató el escándalo. "Es el esposo de mi hermana que anda con mi prima".

La situación escaló de una simple discusión captada por una cámara a un escándalo de "infidelidad cruzada" que se propagó como pólvora. El público no tardó en bautizar el suceso como el "Drama de Grupo Firme en Chiapas".

Los internautas han seguido de cerca la historia, pidiendo actualizaciones sobre el desenlace de la pareja y la dinámica familiar, convirtiendo un momento íntimo de traición en un tema de conversación nacional.

Este evento, sin duda hizo recordar a los internautas al hecho ocurrido durante el concierto de la banda Coldplay.

