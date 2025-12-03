Un nuevo compromiso se asoma para el 2026: esta pareja de Hollywood sorprende con planes de boda

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del espectáculo vuelve a hablar y esta vez no por polémicas, sino por amor. Miley Cyrus y Maxx Morando sorprendieron a todos tras confirmarse su compromiso. La noticia estalló cuando la cantante apareció en la alfombra roja del estreno de Avatar: Fire and Ash luciendo un impresionante anillo en su dedo anular izquierdo. Fuentes cercanas a la pareja confirmaron que, tras cuatro años de relación, ambos planean convertirse en marido y mujer, dando paso a una boda que muchos esperan para 2026.

Aunque ningún comunicado oficial ha detallado fecha, ni lugar, las señales públicas confirman que esta unión ya no es un rumor, sino un plan serio y con intenciones firmes.

Cómo nació su historia de amor: discreción, música y complicidad

Miley y Maxx se conocieron en 2021 gracias a una cita a ciegas —una para ella y no tan sorpresiva para él— según ha contado la propia cantante. Desde entonces, su relación se consolidó lejos del ruido mediático; se dieron el tiempo de conocerse en privado, compartir gustos y proyectos, y dejaron que su historia avanzara lejos de los flashes.

A lo largo de estos años, han demostrado tener una química especial, basada en respeto mutuo, apoyo creativo y una visión relajada de la vida. Morando, más joven que Cyrus, aporta frescura e inspiración, hecho que ella misma ha reconocido públicamente. Por eso, lo que muchos esperaban terminó llegando: la decisión de formalizar su vínculo.

El anillo que lo cambió todo: el anuncio silencioso que lo dice todo

Todo se volvió oficial cuando Miley caminó por la alfombra roja del estreno de Avatar: Fire and Ash, película con la que está vinculada musicalmente, con un anillo que captó todas las miradas. Una piedra de diamante engastada en una banda gruesa de oro amarillo llamó la atención inmediata, generando rumores de compromiso que pocos dudaron en creer.

Ese mismo anillo ya había sido visto días antes, lo que sugiere que la propuesta pudo haber sucedido discretamente. Luego, al posar junto a Morando, la pareja dio fuertes señales de que este paso no es una casualidad sino una declaración: quieren ir “hasta el final”.

Una nueva etapa: lo que este compromiso representa para Miley

Para Miley Cyrus este compromiso significa más que una promesa de amor: es un renacer personal. Tras relaciones mediáticas, matrimonios fallidos y años de formación artística, hoy parece haber encontrado estabilidad, alguien con quien comparte su creatividad, su mundo, y una visión más serena del éxito.

Morando, por su parte, representa esa tranquilidad que ella siempre buscó. Un músico joven, discreto, creativo y alejado de los reflectores intensos que siempre acompañan a una estrella pop. Para ambos, este compromiso no es solo una alianza sentimental, sino un pacto de entendimiento, apoyo mutuo y nuevas sensaciones.

¿Qué viene ahora? Rumores, expectativas y planes para 2026

Aunque no hay fecha confirmada, todo indica que 2026 podría marcar el inicio de este nuevo capítulo con una boda. Amigos y allegados a la pareja aseguran que ya se habla de una ceremonia íntima, con ambiente relajado y estilo personal, lejos de la ostentación típica de Hollywood.

