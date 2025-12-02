Raúl Rocha: un nombre importante en el mundo de la belleza manchado por la avaricia el poder y las polémicas

Suscríbete a nuestros canales

Raúl Rocha pasó de ser el rostro detrás de uno de los concursos de belleza más célebres del mundo a ser investigado por delitos graves como tráfico de drogas, combustible robado y armas.

La denuncia no solo lo pone ante la justicia, sino que cuestiona la transparencia del certamen mismo: su prestigio, sus resultados, sobre todo el triunfo de la representante de México este año, y la integridad de cada etapa del concurso. Las acusaciones revelan un entramado sombrío donde el crimen organizado, los negocios turbios y la manipulación se mezclan con lentejuelas, fama y poder.

Investigación federal: narcotráfico, huachicol y armas en la mira

La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó que desde finales de 2024 abrió una carpeta de investigación, la 928/2024, contra Raúl Rocha y otras 12 personas por su presunta participación en una red de crimen organizado dedicada al contrabando de combustible, tráfico de armas y narcóticos.

Según los informes oficiales, la red liderada por Rocha usaba lanchas para transportar combustible robado desde Guatemala por el río Usumacinta, luego lo trasladaba en pipas a varios estados de México para su distribución. Parte de ese combustible sería comercializado mediante empresas fachada, con documentación falsa y facturación irregular.

El caso no se limita al “huachicol”: las autoridades también investigan tráfico de armas. Se indica que dichas armas entraban a México desde Guatemala y luego eran redistribuidas, en algunos casos a organizaciones criminales como el Cártel del Golfo o grupos vinculados al crimen organizado.

Pese a la gravedad de los cargos, Rocha sostiene que no existe una orden de aprehensión vigente en su contra. Sin embargo, medios mexicanos reportan que la FGR emitió dicha orden en agosto de 2025 como parte del expediente judicial.

Caos y escándalo en Miss Universe 2025: denuncias de amaño y manipulación

El escándalo no se limita a las acusaciones penales. La edición 2025 del certamen vivió un cisma interno cuando varios jueces renunciaron días antes de la final, denunciando que existió un “jurado secreto” que habría manipulado los resultados para favorecer a la representante de México.

Estas denuncias revivieron los cuestionamientos sobre la integridad del concurso. Muchos señalaron que, si realmente la persona detrás del concurso estaba siendo investigada por crimen organizado, cualquier victoria especialmente la de México quedaba bajo sospecha.

La controversia escaló cuando antiguos directivos del certamen mencionaron irregularidades internas: oficinas vacías, empresas fantasma, contratos dudosos, todo bajo la fachada del glamour.

Reacción de Rocha y sus intentos por salvar la imagen

Ante el escándalo, Rocha salió a declarar que su carrera como empresario siempre estuvo guiada por la “legalidad y la integridad”, asegurando que “no ha cometido delito alguno” y que está dispuesto a cooperar con las autoridades si así lo requieren.

No obstante, esa defensa parece llegar tarde. La FGR mantiene abierta la investigación, y medios especializados confirman que incluso fue solicitado un recurso para otorgarle estatus de testigo protegido, lo que generó aún más dudas sobre su papel real en la red investigada.

El futuro incierto de Miss Universe: ¿fin de un imperio o purga necesaria?

El impacto de estas acusaciones va más allá de lo legal. Con la imagen manchada, se pone en riesgo el prestigio internacional del certamen, los contratos de patrocinio, las transmisiones y la confianza de futuras candidatas. Muchos consideran que, como mínimo, Miss Universe debe someterse a una reestructuración profunda o cambiar de dueños.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube