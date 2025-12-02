Vídeo viral: Rosalía domina la cocina argentina y sorprende a sus seguidores con tradicional receta

Suscríbete a nuestros canales

Durante su visita por Argentina, en el marco del lanzamiento de su aclamado cuarto álbum, LUX, la cantante catalana, Rosalía, sorprendió a sus fans al compartir una tarde de gastronomía local con los populares creadores de contenido, Ailín Tokman y Andrés Simón, con quienes aprendió a hacer uno de los platos más emblemáticos de Argentina.

El encuentro tuvo lugar en la casa de la pareja y el objetivo era claro: dotar a la artista de un verdadero "bautismo argentino" a través de la comida con la preparación de Empanadas Salteñas, una variante regional que se distingue por su jugosidad y el característico sabor de su relleno.

El video de Rosalía cocinando con los influencer argentinos rápidamente se hizo viral en redes sociales. "Tuvimos el honor de que Rosalía venga a casa y todavía no lo podemos creer! Hicimos empanadas, tomamos mates, comimos sandwichitos de miga, medialunas, bizcochuelo, la argentinizamos a full y la pasamos increíble", escribió la pareja en su cuenta de Instagram.

La pareja de influencers destacó la sencillez y la humildad de la artista española, debido a que la famosa se mostró sumamente predispuesta a participar en cada parte del proceso, demostrando su amor por las nuevas culturas y tradiciones.

La colaboración tan inesperada entre Rosalía, Tokman y Simón, se convirtió en una de las anécdotas más comentadas de la visita de la cantante a Argentina.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube