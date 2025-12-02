Stephanie Abasali envía inusual invitación a la prensa venezolana

Suscríbete a nuestros canales

La prensa venezolana recibió, con asombro, una invitación por parte de Miss Venezuela 2024, Stephany Abasali, quien convocó a una rueda de prensa en los espacios de un reconocido hotel caraqueño este miércoles 3 de diciembre. Cabe destacar que esta sería una de las pocas veces en las cuales, una beldad saliente del concurso más importante del país, conversa con los medios sin la organización de Venevisión.

Esta iniciativa, al parecer, se tomó sin la venia de la Organización Miss Venezuela (OMV), porque en el flyer solo aparece una fotografía de la reina, sobre un fondo azul, y los datos del sitio donde se celebrará el encuentro con lo medios. El correo no detalla sobre qué hablará la segunda finalista del Miss Universo 2025, celebrado en Tailandia.

Abasali entregará su corona este jueves 4 de diciembre en el auditorio del Centro Comercial Líder, ubicado en el Municipio Sucre (Miranda).

La más reciente edición del Miss Universo estuvo rodeada de polémicas, entre las que se encuentran el impasse entre Fátima Bosch, Miss México y posterior ganadora, con el organizador local del evento, Nawat Itsaragrisil, la caída de Miss Jamaica, Gabriel Henry, durante la gala preliminar y que le ocasionó graves problemas de salud, amén de las acusaciones de fraude y favorecimiento a la abanderada azteca. A esto también se suma la presunta participación de Raúl Rocha, uno de los directivos, en delitos graves.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube