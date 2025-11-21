Reacción de Stephany Abasali tras su top 3: la velada que puso en suspenso a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Stephany Abasali volvió a demostrar que Venezuela sigue siendo una potencia indiscutible en Miss Universe al lograr llegar al top 3 de la edición 74. La velada estuvo cargada de tensión, emociones y expectativas que mantuvieron al país entero al borde del asiento mientras cada momento se desarrollaba en el escenario internacional.

Tras recibir la banda de segunda finalista, la joven compartió sus primeras impresiones, su orgullo por representar a Venezuela y cómo vivió cada instante de una noche que, sin dudas, quedará marcada en la historia de los concursos de belleza.

Gratitud y orgullo venezolano

Stephany no ocultó su emoción al agradecer a quienes la apoyaron: "Estoy agradecida con Venezuela. Agradecida con cada una de las personas que me han apoyado, no solo de mi país, sino del mundo entero. Los llevo con mucho orgullo en mi corazón". Cada aplauso y cada mensaje de apoyo fueron vitales para que Abasali mantuviera la calma y brillara en la pasarela.

Un momento inesperado que sorprendió a todos

Durante la gala, Abasali protagonizó un instante espontáneo que quedó grabado en la memoria de quienes seguían el certamen, su traje de gala fue de los más hermosos de la noche, pero no fue la única que pensó en ese color y estilo: "No me lo esperaba, pero pensé que alguien más llevaría algo parecido porque se parecía a Tailandia. Estaba muy lindo su vestido, se veía bellísima".

Pero realmente, lo que llamó la atención fue que dos latinas decidieron llevar el rojo y el vestido de México era muy similar, sin embargo lejos de complicarse por esto Abasali confesó que sus primeras palabras para Fátima Bosch fueron: " yo lo sabía", además adelantó que antes había acordado con ella que cualquiera de las dos que llegara más lejos debía invitar a la otra a vacacionar a su país", contó la venezolana.

El gesto generó comentarios de admiración y debate, demostrando que cada acción de Stephany es observada y comentada en redes, y que incluso detalles aparentemente simples pueden encender la conversación en la prensa y entre los fans.

El vestido que contó su historia

Cada detalle de su vestuario tuvo un significado especial: "Mi vestido es parte mío, parte de mi mamá y con el toque de la diseñadora Yoli. Amé la pieza. Representaba exactamente lo que yo quería y es prácticamente ese corazón que estoy dejando en el escenario", explicó Abasali.

Más que un atuendo, su vestido fue una declaración visual de identidad, orgullo y creatividad, convirtiéndose en un símbolo de lo que significa representar a Venezuela en un certamen de talla mundial.

Top 3 y un legado de emociones

Al finalizar, Stephany envió un mensaje emotivo a sus seguidores: "Un besito para toda la gente que me ha acompañado en esta bella odisea. Gracias por estar ahí y por apoyarme en cada paso".

Su posición en el top 3 reafirma que Venezuela mantiene su presencia dominante en Miss Universe, y que Stephany Abasali no solo dejó una marca en la competencia, sino que también encendió el debate, las redes sociales y los corazones de su país.

