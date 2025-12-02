“La Dua”: todo sobre la nueva sorpresa de Dua Lipa para sus fanáticos mexicanos

Suscríbete a nuestros canales

Dua Lipa abrió este lunes 1 de diciembre la taquería "La Dua", un local temporal ubicado en la avenida Michoacán de la colonia Condesa, en Ciudad de México. El establecimiento, que funciona en el espacio de la taquería Los Caramelos, estará operativo hasta el 5 de diciembre, coincidiendo con las fechas en que la artista se presenta en el Estadio GNP Seguros como parte del final de su "Radical Optimism Tour 2025".

El lugar fue decorado con los colores característicos del último álbum de la cantante —rojo, blanco y celeste— y su música suena en el interior, creando una experiencia inmersiva para los asistentes.

El menú: tacos inspirados en su música

El menú ofrece el paquete "La Dua", que tiene un costo de 249 pesos mexicanos e incluye tres tacos con nombres tomados de su álbum y sencillos, además de consomé y una bebida.

La oferta de tacos se compone de tres variedades distintivas, cada una inspirada en la música. El taco Radical Optimism, nombrado en honor al álbum homónimo, está relleno de deliciosa Barbacoa con queso. Por su parte, el taco Houdini toma su nombre del sencillo y presenta un sabroso contenido de Chicharrón. Finalmente, el taco Maria, inspirado en el sencillo del mismo título, se distingue por su relleno de Arrachera (res).

La respuesta masiva de los fanáticos

La apertura generó una gran expectativa y aglomeraciones en la zona. Para gestionar la demanda, fue necesario un registro previo en línea que otorgaba un pase para una visita de 30 minutos, con un límite de 800 entradas por día. Estos pases se agotaron rápidamente.

Fans de distintos estados del país, como Aguascalientes, Chihuahua, Veracruz y Guerrero, viajaron específicamente para vivir la experiencia y asistir a los conciertos. Según estimaciones, se espera que entre 4,000 y 5,000 personas visiten el local antes de su cierre.

Contexto de la gira y conexión con México

La apertura de la taquería se enmarca en la última escala de la gira latinoamericana de Dua Lipa, que tiene a México como su destino final. La artista, que cuenta con más de 62 millones de oyentes mensuales en Spotify, ha expresado en varias ocasiones su aprecio por la cultura mexicana.

En los días previos a la inauguración, Dua Lipa fue vista disfrutando de la vida en la ciudad, visitando restaurantes, paseando por el Parque México y bailando salsa en un club local con su pareja, el actor Callum Turner.

