El mundo del anime en luto: fallece Nobuo Yamada, el legendario cantante de Los Caballeros del Zodíaco

Nobuo Yamada, la leyenda tras el emblemático opening "Pegasus Fantasy" de Los Caballeros del Zodíaco, falleció el 9 de agosto a los 61 años víctima de cáncer renal. Diagnosticado en 2017, el artista desafió valientemente los pronósticos iniciales que le otorgaban solo "5 años de vida", prolongando su lucha ocho años más con admirable fortaleza. Su agencia confirmó la noticia este martes 13 de agosto, revelando que hasta el final mantuvo su espíritu creativo intacto.

Contra todo pronóstico, Yamada no abandonó su vocación: siguió componiendo, ensayando y "planificando presentaciones y arreglos musicales hasta el día previo a su muerte". Esta resistencia transformó su trayectoria en un símbolo de esperanza para miles de fans que corearon sus temas en convenciones mundiales. Su perseverancia resonó especialmente en Latinoamérica, donde Los Caballeros del Zodiaco marcó una generación entera.

Tributos a Yamada

Tras un funeral privado celebrado por familiares y colegas cercanos, su representante anunció que se organizará "un futuro evento público para que los fanáticos puedan despedirse". Mientras estudios como Toei Animation reconocen su "legado imborrable" en la cultura pop global.

La épica melodía que inmortalizó en 1986 sigue vibrando en estadios y karaokes, prueba de su impacto transcultural. Yamada no solo dio voz al coraje de Seiya, sino que encarnó su filosofía: "el verdadero poder nace cuando luchas por lo que amas". Su batalla final, como su música, quedará grabada en la memoria de quienes crecieron escuchando el rugido de Pegaso.

