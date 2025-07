La broma se salió de control: Ivette Domínguez pide respeto a los fanáticos de Karol G

Suscríbete a nuestros canales

La conocida actriz venezolana, Ivette Domínguez, decidió defenderse de los "ataques" que ha estado recibiendo por parte de los fanáticos de la cantante colombiana Karol G.

Y es que a través de las redes sociales se ha hecho viral un antiguo video durante el programa de humor Qué Locura, en el que ambas participaron y sostuvieron un "encontronazo" que en realidad era un broma por parte de la venezolana.

Fanáticos de Karol G arremeten contra Ivette Domínguez

Ivette Domínguez aseguró en sus redes sociales que le han estado enviando mensajes "faltándole el respeto", a raíz del video.

"Desde ayer estoy recibiendo muchos mensajes directos por este video con Karol G. Les vuelvo a aclarar a los fans de ella: esto era un programa de cámaras escondidas… A mi me contrataron para este programa ¡Qué Locura! Y no se imaginan la cantidad de grandes artistas que cayeron en diferentes casos", empezó la artista su publicación.

"En ese tiempo @karolg fue invitada no era el Fenómeno de Artista que es hoy ( Una Estrella ) y la tomaron para venir a Venezuela y hacerle esta broma y también abrirle la plaza en este país", afirmó Ivette Domínguez.

"Al final del video que nunca lo ponen nos abrazamos y pedimos disculpas", enfatizó.

"Ella no va responder es una Estrella pero yo no tengo la culpa de este video , monten el otro pedazo y verán que nos abrazamos , disculpamos y todo . @karolg amén que puedas algún día aclarar esto por eso te etiqueto para que tus Fans se queden tranquilos y la prensa Amarillista que no se cual es la idea desprestigiar a una mujer que solo hizo su trabajo Actuar ( Es un Programa de Cámaras Escondidas) gracias me disculpo por volver con este punto gracias", finalizó la criolla.

