Todo listo en el Poliedro para la "Salsa Bajo la Cúpula III"

La capital venezolana se prepara para una noche de pura salsa este sábado 6 de diciembre, en los espacios del Poliedro de Caracas, recinto que recibirá a miles de melómanos y bailarines.

Cartel de lujo

El espectáculo, bautizado como "Salsa Bajo la Cúpula III", reunirá en una sola tarima a cinco poderosos exponentes que garantizan una noche inolvidable. El cartel incluye a Pupy Santiago, Willie González, Pedro Brull, Pedro Arroyo y la Puerto Rican Power.

La convocatoria ha generado gran entusiasmo y enormes expectativas. Cada artista promete una actuación de alto calibre, con los éxitos que marcaron generaciones en la salsa romántica y la salsa brava.

El público caraqueño cantará a todo pulmón temas tan difundidos como: “No podrás escapar de mí”, “Pequeñas cosas”, “Enamorado de ti”, “15 años”, “Déjame”, “Lo que un día fue no será” y “Por alguien como tú”. Será una noche mágica, llena de swing, coro colectivo y cadencia caribeña, con arreglos fieles a las versiones originales.

¿Qué trae salsa bajo la cúpula?

La propuesta artística de "Salsa Bajo la Cúpula III" busca enaltecer el legado de la era dorada de la música latina y promete ingeniería de sonido precisa, puesta en escena de alto nivel y un diseño visual impactante.

La producción ha dispuesto zonas definidas para distintos tipos de experiencia, desde los seguidores más fieles del bolero-salsa hasta aquellos que solo buscan bailar sin pausa. El impacto de escuchar en el mismo escenario la elegancia de Pupy Santiago, el romance de Willie González, la melodía inconfundible de Pedro Arroyo, la fuerza de Pedro Brull y el sello incomparable de Puerto Rican Power, lo convierte en una cita obligada para los amantes de la buena música.

Las entradas están a la venta en TicketShopVe.com

